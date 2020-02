Cum sa ai o experienta placuta cand pleci cu masina la drum lung?

Verifica elementele de siguranta

Parcurgerea unui drum lung, indiferent ca scopul calatoriei este unul turistic sau de serviciu, inseamna mult timp petrecut in masina. Pentru ca acesta sa se transforme intr-o experienta placuta, in primul rand trebuie sa te preocupe verificarea tehnica a masinii. Odata ce ai stabilit ca automobilul este sigur, ingrijeste-te de crearea conditiilor confortabile la drum. Curatenia inainte si in timpul calatoriei si asigurarea momentelor de odihna si relaxare nu trebuie sa lipseasca din lista lucrurilor de facut pentru pregatirea calatoriei.

Inainte de orice drum lung, masina ta trebuie sa treaca printr-o minima verificare specializata. Daca nu ai programata o revizie la un anumit numar de kilometri, mergi la un service sau la mecanicul care se ocupa de masina ta pentru a verifica anvelopele, lichidele si starea tehnica generala a masinii. Aceasta masura de minima precautie te poate scuti de multe neplaceri in timpul drumului.

Treci pe la spalatorie

Inainte de orice calatorie lunga, masina trebuie spalata. Curatarea regulata a elementelor de interior si exterior poate prelungi durata de viata a acestora si iti asigura un ambient placut. Dupa cum piesele de caroserie au de suferit, in timp, din cauza impuritatilor exterioare provocate de praf, nisip, ploi, zapada, material antiderapant coroziv, o grija deosebita trebuie sa acorzi si pieselor din interior. Tapiteria scaunelor, presurile si covorasele sunt printre cele mai expuse la deterioare in timp. Asigura-te ca le inlocuiesti la timp atunci cand se degradeaza, pentru a te bucura de un mediu placut si sanatos in habitaclu. Daca presurile pe care le ai sunt intr-o stare avansata de deteriorare, comanda online un set nou de covorase pentru Ford Focus 2, care schimba total aspectul interior al masinii tale. Grija pentru curatenie nu trebuie manifestata doar inainte de a porni la drum, ci si pe parcurs. Aduna gunoaiele in pungi, arunca-le doar in spatii special amenajate si te vei bucura de un mediu curat pana la destinatie si inapoi.

Asigura un playlist pentru toate gusturile

Radioul, diversitatea de playere auto si smartphone-ul sunt aparatele carora trebuie sa le acorzi o atentie deosebita inainte de a porni la drum. Un CD preferat daca esti traditionalist, un podcast daca esti la curent cu noile tehnologii, audiobook-ul preferat daca vrei sa alternezi melodiile cu clipe de relaxare culturala sunt cateva idei pentru a calatori relaxat si divers. Pentru orice dispozitiv care nu intra in dotarea masinii tale asigura-te ca ai la indemana adaptoare de incarcare a bateriilor.

Instalatia de climatizare si aer conditionat

Indiferent ca mergi in calatorie in sezonul rece sau in sezonul cald, instalatia de climatizare trebuie sa fie in stare buna de functionare. Racoarea sau caldura pot face diferenta dintre un drum stresant si obositor si un ambient placut in habitaclu. Verifica periodic daca aerul conditionat si caldura functioneaza la parametri optimi si inlocuieste consumabilele necesare inainte de a pleca intr-o calatorie de sute de kilometri.

Stabileste cele mai bune locuri de odihna

Chiar daca esti singurul sofer sau vei face schimb cu altcineva de-a lungul drumului, timpii de odihna sunt extrem de importanti pentru sanatatea si conditia ta fizica, dar mai ales psihica. Urmareste traseul si stabileste cateva locuri in care sa iei pauza pentru cafea, mancare, admirat peisaje, vizitat sau cateva minute de odihna. Pe masura ce iti incarci bateriile, vei putea parcurge inca o bucata de drum in cele mai bune conditii.

Parcurgerea unui drum lung poate fi o placere sau o necesitate. Fie ca mergi in vacanta cu familia sau intr-o calatorie de serviciu intr-un oras din celalalt capat al tarii, masina care te transporta trebuie sa fie in permanenta pregatita de drum. Siguranta tehnica, curatenia, ambientul si timpii de odihna sunt cateva dintre aspectele care trebuie sa te preocupe inainte de a porni la drum.