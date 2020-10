Cum sa alegi aragazul potrivit?

Vrei sa ai o viata confortabila, sa iti dotezi casa cu un aragaz performant, astfel incat sa te bucuri in fiecare moment de preparate delicioase? Aragazul este un obiect indispensabil, prezent in toate locuintele, acesta fiind esential in casa fiecaruia dintre noi ajutand intr-o mare masura la prepararea hranei zilnice, dar si in organizarea unor mese festive cu ocazia sarbatorilor anuale sau a evenimentelor speciale.

Bineinteles ca exista o gama variata de tipuri de aragazuri: pe gaz, electric si mixt. Poti alege cu usurinta modelul ideal pe care ti-ar placea sa il ai in casa. Pe Techstore.ro poti gasi multe tipuri de aragazuri. De exemplu, aragazul Beko functioneaza pe gaz, plita are 4 arzatoare de tip High- Efficiency, care permit prepararea produselor mai rapid cu pana la 35% si scaderea consumului cu pana la 17%. Cuptorul are functie de tip grill, tija de rotisor si este iluminat electric. Geamul cuptorului este demontabil pentru o curatare rapida. Atat plita, cat si cuptorul au siguranta pentru flacara. Ca functii suplimentare, exista cronomentru incorporate si un sertar inferior de vase.

De asemenea, cele mai bune aragazuri pe gaz sunt echipamente clasice, care exista de aproape 200 de ani, fiind preferate de multe persoane datorita designului. In ultimii ani aceste electrocasnice au incorporate tehnologii inovatoare, precum aprinderea electrica si functia de grill, facand din ele electrocasnice din ce in ce mai solicitate pe piata.

Tot pe site-ul Techstore.ro poti gasi aragazuri de la FULGOR MILANO, dar si hote de bucatarie, frigidere, chiuvete si masini de spalat vase. Preturile sunt foarte avantajoase si facute pentru buzunarul fiecaruia, astfel oricine isi poate achizitiona un aragaz .

In ultima perioada, cererile au crescut semnificativ pe piata deoarece clientii opteaza pentru lucruri moderne si eficiente in acelasi timp.

Un alt tip de aragaz pe care multi dintre clienti il solicita este Aragazul BOSCH, care este un dispozitiv de tip electric, atat in zona plitei, cat si a cuptorului. Finisarea este de tip inox, iar aspectul este unul desavarsit. Plita, care este din vitoceramica, include 4 zone de gatit, inclusiv doua expandabile.

Cuptorul de tip electric are 11 functii de gatire, inclusive gatirea cu abur Plus Steam. Avantajele acestui electrocasnic sunt:

-echipament foarte modern, cu multe functii;

-display LCD;

-autocuratare a cuptorului, fara consum suplimentar de energie;

-usa cuptorului este cu inchidere amortizata;

-functie de tip grill si de rotisare;

-iluminare cuptor cu halogen.

Cele mai fundamentale criterii de care ar trebui sa tii cont cand alegi un aragaz sunt: materialul din care este realizat, tipul de alimentare care poate fi pe gaz, electric sau mixt. Functiile oferite de cuptor reprezinta un alt plus. De asemenea, dimensiunile trebuie luate in considerare, precum si functille suplimentare.

In general, aragazurile sunt realizate pentru a putea fi folosite pe timp indelungat si de aceea defectiunile sunt mai rar intalnite, datorita faptului ca sunt facute la nivel profesional, iar materialele sunt unele rezistente si de buna calitate facandu-le astfel speciale si dorite de intreaga lume.