Cum să dai impresia de un bust frumos și bine conturat? Află sfaturile specialiștilor Swiss Estetix

Cum să dai impresia de un bust frumos și bine conturat?

Fie că vrei să porți o rochie decoltată pentru ieșirea cu fetele sau te simți complexată de mărimea sânilor tăi, mereu există o soluție care să te facă să te simți mai bine și să-ți redea încrederea în tine.

In articol:

Noi, femeile, în general, suntem veșnic nemulțumite de aspectul nostru fizic, ba am pus câteva kilograme în plus, ba au apărut ridurile, ba sânii sau posteriorul sunt prea mici. De aceea, ne-am gândit să vă venim în ajutor cu câteva trucuri prin care fiecare apariție a ta să-i uimească pe cei din jur.

Machiajul este cheia

Este fascinant ce poți face un o pensulă și puțin fard. Deja știm cât de mult ne ajută trusa de machiaj să ne transformăm într-o persoană care a dormit 8 ore, nu are niciun rid și mereu arată impecabil. Totuși, machiajul ne poate ajuta și atunci când ne dorim un bust mai mare. Cum? Dacă nu folosești deja o paletă de contur și una de iluminatoare, atunci este cazul să le cumperi cât mai repede. Conturul ne face fața să pară mult mai structurată, accetuând trăsăturile. Mai mult decât atât, cu ajutorul conturului putem să micșorăm anumite aspecte ale feței care nu ne plac, precum nasul sau gâtul. Cum folosești conturul și iluminatorul pentru a da impresia de sâni mai mari?

Pentru o ridicare fină și naturală: Aplicați, cu ajutorul unei pensule sau degetului arătător, o cremă iluminatoare sau un iluminator pudră. Acest lucru va da impresia de decolteu voluminos.

Pentru un volum dramatic: Folosiți un fard închis de contur pentru a contura interiorul și partea superioară a sânilor. Această tehnică va da iluzia de sâni mai mari și bine definiți. Nu uitați să apelați la un burețel de machiaj pentru a da un aspect natural.

Nelipsitul sutien cu push-up

Pe piață găsești o gamă largă de sutiene din diferite materiale și culori. Cum te asiguri că îl cumperi pe cel mai bun? Dacă îți dorești atât susținere, cât și un volum natural, achiziționează-ți un sutien dintr-un material ușor. Mai mult decât atât, asigură-te că oferă susținere prin intermediul unor părți de metal/fier în partea de jos, iar pentru volum alege un burete sub formă de semilună. Dacă vrei un bust proeminent, atunci alege sutiene cu bureți dubli.

Alege haine cu decolteul în V

Acest tip de decolteu îți oferă un look fresh și un bust mai voluminos, fără efort. Dacă nu ai o bluză sau un tricou cu decolteu în V, atunci fă o sesiune dedicată de shopping. Un decolteu în V dă senzația de o siluetă alungită și adaugă un plus de volum la nivelul sânilor. Alege un material mai fin cum este dantela sau mătasea pentru un plus de eleganță.

Acestea sunt doar câteva dintre metodele la care puteți apela pentru a oferi iluzia de sâni mai mari. Din păcate, acestea nu sunt o soluție permanentă, ci necesită o investiție constantă și timp. Ceea ce vă recomandăm noi este o operație de implant mamar, care vă va face să vă simțiți bine indiferent de moment și mereu frumoase.