Cum să devii regele soselelor

Pasiunea pentru automobile este unul dintre cele mai raspandite hobby-uri.

Barbati si femei din toata lumea se declara soferi pasionati, care de-abia asteaptă o zi libera sa pornească la drum. Daca te regasesti in descrierea de mai sus, cu siguranta vrei sa afli cum sa devii regele soselelor, sa fii si tu acel sofer experimentat, care stie sa se bucure, in siguranta, de placerea de a conduce o masina buna, cu viteza si pricepere.

In articol:

Iata care sunt principalele metode prin care poti sa devii un sofer de nota 10:

Fii atent la drum 100%

Desi il consideri un hobby, sofatul nu trebuie sa devina un prilej de a fi distras de la realitate, pentru ca este un hobby activ, care are nevoie de 100% din atentia ta. Astfel, iti imbunatatesti puterea de concentrare, devii o persoana mai responsabila, care ia decizii rapide, are reflexe excelente si se orientează in spatiu mai bine decat ceilalti. Este de la sine inteles ca nu trebuie sa consumi alcool si substante interzise atunci cand te urci la volan, pentru ca ai nevoie de luciditate si vigilenta sa fii un rege al soselelor, nu un vitezoman iresponsabil.

Nu este cool sa vorbesti la telefon in timp ce conduci, nici sa fumezi sau sa bei un suc. Un rege adevarat are maniere elegante, iar, in trafic, acestea fac, deseori, diferenta intre sosirea cu bine la destinatie si un accident pe sosea.

Ai grija de masina ta

Daca esti un sofer pasionat, atunci, cu siguranta, stii ca masina este cel mai important atu pe care il ai in momentul in care ai pornit la drum. Indiferent ca e o calatorie lunga, pe autostrada, sau un drum scurt, doar pana la serviciu.

Asa ca, pentru o experienta auto reusita, demna de un rege, ai grija de masina ta si respecta datele pentru reviziile tehnice periodice.

Citeste si: Zi dificilă pentru Andreea Esca! Marea rivală de la ştiri revine pe post - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Verifica presiunea in roti, echipeaza-le cu anvelope potrivite anotimpului, incearca, de exemplu, anvelope 245 40 r18, pentru ca sunt ceea ce-ti trebuie in aventurile tale la volan.

Nu uita, masina este ca o a doua casa, achizitioneaza echipamente si gadgeturi care sa-ti asigure confort si chiar un pic de rasfat, cum este cazul unui scaun de masina incalzit, care sa aiba si optiune de masaj.

Respecta regulile de circulatie

Da, nu te mira! Sa fii regele soselelor nu inseamna sa alergi nebuneste pe autostrada sau sa treci pe rosu la semafor, pentru ca te grabesti sa ajungi la meci.

Respecta regulile de circulatie, pentru ca prudenta sta la baza experientei unui sofer si doar prin cunoasterea in detaliu a normelor rutiere poti sa-ti asumi un stil de condus sportiv, sa ai controlul masinii in orice situatie si sa evaluezi corect riscurile. Cele mai importante reguli pe care trebuie sa le retii, inainte sa te urci la volan, sunt:

semnalizeaza orice schimbare de directie;

nu depasi pe linie continua sau in situatii limita;

foloseste luminile de ceata doar cand este ceata;

porneste farurile si pe timp de zi;

nu depasi coloanele de masini, stai la rand;

incetineste la aproprierea trecerilor de pietoni si opreste daca e nevoie

Fii relaxat la volan

Nu uita ca sofatul este un hobby. Activ, alert, cu multa concentrare si adrenalina, dar, este totusi un hobby. Ca sa devii regele soselelor, nu uita sa te relaxezi la volan, pentru ca nu este un test eliminatoriu sau vreo incercare complicata. Trebuie doar sa devina un fel de-a fi, un mod de viata prin care sa te simti bine, sa te redescoperi si sa te bucuri de peisajele din jur sau, pur si simplu, de forfota orasului.

Respecta recomandarile prezentate si condu prudent, in stilul tau sportiv, dar lucid si controlat, ca sa te simti cu adevarat regele soselelor!