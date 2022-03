Cum să faci lapte de migdale la tine acasă. E înlocuitorul perfect pentru laptele de vacă

In articol:

Migdalele sunt fructe produse de un pom fructifer originar din Iran, care a fost cultivat mai apoi în mai multe țări din Africa de Nord și Asia, dar și în Europa, odată ce acest aliment a început să se bucure de o popularitate tot mai

Rețetă de lapte de migdale pe care o poți face acasă

Ingrediente

mare, iar în prezent, mai multe livezi de migdal se pot regăsi și în România. Așadar, laptele de migdale făcut acasă este un alternativ foarte bun pentru laptele clasic de vacă, accesibil și foarte sănătos pentru organismul nostru. Iată ce pași trebuie să urmezi ca să îți faci un lapte de migdale delicios acasă.

100 grame migdale

600 ml apă

Mod de preparare

1. Lapte de migdale facut in casaPuneți migdale într-un bol și turnați apa clocotită peste ele. Acoperiți cu un prosop și lăsăți sa stea 1 oră.

2. Scurgeți migdalele și puneți-le într-un blender. Adăugați 600 ml de apă și amestecați.



3. Turnați amestecul într-un bol și strecurați-l cu ajutorul unui săculeț. Strângeți bine punga pentru a colecta cât mai mult lapte.



Ce beneficii are laptele de migdale și de ce e un înlocuitor bun pentru laptele de vacă [Sursa foto: PixaBay]

Beneficiile laptelui de migdale

Printre cele mai importante beneficii ale laptelui de migdale se numără conținutul său scăzut de calorii.

Un pahar de lapte de vacă are 140 de calorii, unul de lapte de orez are 120 de calorii, unul de lapte de soia are 80 de calorii, iar unul de lapte de migdale are doar 40 de calorii.

Laptele de migdale este ușor de digerat și recomandat celor care sunt intoleranți la lactoză.

Conținutul de vitamina B al laptelui de migdale îți va întări unghiile și părul și îți va ajuta pielea să pară mai hidratată.

Este minunat dacă ai un nivel ridicat de colesterol sau trigliceride, pentru că acesta îți va crește nivelul de colesterol „bun” (HDL) și va scădea nivelul de colesterol „rău” (LDL). Laptele de migdale îți poate scădea nivelul de colesterol de două ori mai mult decât poate uleiul de măsline.



Laptele de migdale cu formulă îmbogățită susține sănătatea sistemului osos. Produsele lactate sunt o sursă bogată de calciu, care susțin sănătatea sistemului osos, scăzând inclusiv riscul de osteoporoză. Laptele de migdale, pentru a avea aceleași beneficii, trebuie să fie îmbogățit cu vitamina D și calciu.



Laptele de migdale, deși conține mai multe vitamine și minerale, în special vitamina E, nu este o sursă la fel de bogată de nutrienți ca laptele de vacă. Totuși, produsele îmbogățite se apropie destul de mult, prin adaosul de vitamina D, calciu și proteine.