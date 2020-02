Care sunt pozițiile în care trebuie să faci sex dacă vrei să concepi un bebeluș? Există poziții sexuale care favorizează concepția?

Cum să faci sex ca să rămâi gravidă. TOP 3 poziții sexuale: Misionarul

Poziții sex ca să rămâi gravidă. Considerată de bărbați mult prea plictisitoare, poziția misionarului este perfectă pentru cuplurile care vor să conceapă un copil. (Vezi aici care sunt pozițiile sexuale pe care bărbații NU le suportă) Când bărbatul stă deasupra femeii, penetrarea se face mai adânc, iar sperma are toate șansele să ajungă la locul potrivit. Sexologii spun că o pernă poziționată sub șezutul femeii este de mare ajutor atunci când vrei să rămâi însărcinată, pentru ca zona pelvisului să fie mai ridicată și să favorizeze circulația spermatozoizilor spre ovul. "După ejaculare este indicat ca bărbatul să nu se retragă preț de câteva minute. În plus, cel mai bine ar fi ca femeia să rămână întinsă pe spate, cu perna sub fund, încă 20 de minute", declară dr. Scott Roseff, specialist la South Florida Institute for Reproductive Medicine.

Cum să faci sex ca să rămâi gravidă. Top 3 poziții sexuale: Doggy-style (Pe la spate)

Pe lista pozițiilor de sex pe care trebuie să le încerci dacă vrei să rămâi însărcinată se află și poziția pe la spate sau doggy-style. Aceasta este o poziție care nu e neapărat agreată de femei, dar este preferata bărbaților. Trebuie să o încerci însă, dacă vrei să crești șansele de a rămâne gravidă. Ca și în poziția misionarului, penetrarea se face mai adânc. Cu cât sperma ajunge mai aproape de cervix, cu atât cresc și șansele de a concepe un bebeluș.

Cum să faci sex ca să rămâi însărcinată. Top 3 poziții sexuale: Stând pe burtă

Poziții sex ca să rămâi însărcinată. Și aceasta este o poziție pe la spate, numai că femeia trebuie să se așeze pe burtă, nu în patru labe. Specialiștii susțin că această poziție sexuală favorizează concepția.

Spre deosebire de doggy-style, stând pe burtă este mai confortabilă pentru femei. Penetrarea se face pe la spate, îi permite bărbatului să intre mai adânc, iar sperma să ajungă cât mai aproape de cervix, crescând șansele ca spermatozoizii să ajungă în preajma ovulului și să-l fecundeze.