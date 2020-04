In articol:

Spanacul congelat este foarte usor de pregatit, este plin de nutrienti si da un gust foarte bun.

Daca nu stii cum sa gatesti spanacul congelat, iata cele mai simple solutii. In plus, nu trebuie sa stai sa-l cureti si sa-l speli frunza cu frunza!

Cum sa gatesti spanacul congelat:

Iti recomandam sa incerci aceste retete rapide si sanatoase cu spanac congelat si sa ne spui cum ti s-au parut.

1. Spanac si oua

Cele doua ingrediente merg de minune impreuna. Le poti folosi impreuna cu branza feta si condimentele preferate, ca sa obtii o tarta quiche delicioasa. Nu trebuie decat sa decongelezi spanacul, sa-l scurgi bine de apa si sa-l amesteci impreuna cu branza si ouale si apoi sa torni amestecul in crusta preferata si sa-l dai la cuptor. Mai poti folosi spanacul si in omlete sau fritatte, dupa ce l-ai scurs bine de lichid in prealabil.

2. In smoothie-uri sau sucuri de legume

Poti folosi spanacul congelat in smoothie-ul de dimineata. Adauga-l impreuna cu niste fructe sau frunze verzi, unt din nuci sau seminte si pudra de proteine. Este o reteta simpla, super rapida, foarte sanatoasa si care iti va oferi multa energie.

3. In supe sau mancaruri

Poti folosi spanacul, alaturi de alte legume congelate, pentru supe sau tocanite. In felul acesta, adaugi un plus de fibre si vitamine unui fel de mancare obisnuit. In anumite preparate, asa cum sunt supele, il poti pune direct din punga, fara sa mai astepti sa se decongeleze. Daca vrei sa-l folosesti intr-o tocanita, atunci il poti adauga spre finalul timpului de gatire. Citeste continuarea pe andreearaicu.ro.