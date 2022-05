Cum sa începi trei facultăți și să nu termini niciuna! Radu Pietreanu a găsit altfel rețeta succesului: „Dosarul a stat la facultate, eu nu” | EXCLUSIV

In articol:

Radu Pietreanu și-a dedicat toată viața spectacolului și, de când se știe, aduce zâmbetele pe fețele oamenilor cu show-uri de comedie și muzică. Puțini știu, însă, că Pietreanu a fost aproape 10 ani de zile în căutări după absolvirea licelului, încercând să-și împace părinții și să obțină o diplomă de licență.

Radu Pietreanu: „De-al dracului am picat la facultate!”

Pietreanu a intrat prima dată la Institutul de Mine Petroșani, cea mai apropiată facultate de inginerie de orașul său natal, Târgu Cărbunești. Părinții săi și-au dorit din suflet ca el să devină inginer, însă comediantul a visat mereu la scenă. În 1983, Radu Pietreanu a intrat în Cenaclul Orizont al institutului și a rămas în facultate timp de 5 ani. Chiar și după ce a înființat grupul Vacanța Mare, împreună cu Mugur Mihăiescu și Dan Sava, Pietreanu a căutat să își încheie studiile, însă nici a doua oară n-a fost cu noroc. Cei doi ani în care a fost înscris la TCM în Craiova l-au prins mai mult la spectacole, așa că, în mod natural, Pietreanu a decis ca a treia oară să dea la Facultatea de Teatru și Regie, la care a renunțat după 3 ani de studii.

„De-al dracului am picat la facultate! <<Uite mă, nu sunt bun de inginer! Mă lăsați să dau la filologie sau ce vreau eu?>> S-au ofticat! <<Vărul tău a luat la facultate și tu nu! Ai terminat cu 10 și nu vrei să intri!>> Mi-a fost milă de ei și m-am dus să dau la o facultate de tehnică, Institutul de Mine Petroșani, în toamnă, am intrat al 12-lea din 200 câți erau acolo. Erau 15 pe loc. Cu un picior mă bucuram, când mă plimbam pe stradă, cu altul nu. Am făcut-o pentru ei. Am stat un an, doi…am vrut să plec și nu m-au lăsat ai mei. Nu m-am mai dus la școală. Am repetat ani de zile, anul II de 3 ori, anul III…după aia m-am transferat la Craiova, tot la facultatea de tehnică. Ploua în dosar, dacă-l țineam în stradă. (râde) Trebuia să stea la secretariat, undeva, așa că l-am băgat în Craiova, la TCM. Dosarul a stat doi ani acolo, eu nu. După care am dat admitere în București, la regie teatru. Am stat și acolo vreo 3 ani. Deci, în total, 10 ani de facultate și am la bază liceul agroindustrial din Cărbunești. (...) Mugur era în anul V, mai avea un examen și s-a mai dus. Colegii lui au ajuns profesori, i-au zis <<Hai, bă, să-ți dai examenul!>> ”, le-a dezvăluit Radu Pietreanu jurnaliștilor WOWbiz.

Radu Pietreanu: „Nu voiam să-mi petrec viața sub pământ.”

În toți cei 22 de ani în care a avut nenumărate spectacole și sketch-uri televizate cu Vacanța Mare, Pietreanu n-a regretat nici măcar o secundă decizia de a renunța la facultate, pentru că nu asta era adevărata lui chemare. Cel mai mult l-a speriat perspectiva de a deveni miner, așa cum făceau mulți oameni din orașul în care a crescut, o meserie periculoasă și în ziua de astăzi, dar și mai periculoasă în anii '80.

„Pentru mine, fiecare avea alt motiv. La Petroșani, de exemplu, nu-mi plăcea meseria de miner. Om nebun, să cobori sub pământ, să stai cu grinzile deasupra! Mureau zilnic nu știu câți, dar nu se spunea pe vremea aia, în anii ’80. Îți potriveai ceasul după înmormântarea de 11, de 1 și de 3. În fiecare zi, cel puțin 3 înmormântări, doar într-un oraș. Nu voiam să-mi petrec viața sub pământ. Vreau să stau la suprafață, să bucur lumea! La celelalt facultăți mi-am zis <<De ce să umblu cu detalii tehnice, când lucrez cu oamenii, cu psihicul, cu frumusețea de a râde, de a cânta?>> Am cântat și la nunți, am făcut de toate ca să văd oamenii râzând și jucând în jurul meu, să uite de greutăți”, a mărturisit Radu Pietreanu pentru WOWbiz.ro.