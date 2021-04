Cum sa iti decorezi casa folosind flori artificiale?

11:36, apr 21, 2021

Fie ca este vorba de decorul de zi cu zi, de decorarea casei de sarbatori sau de un decor de sezon, aceasta sarcina nu este deloc usoara, mai ales daca esti o persoana care isi doreste ca toate lucrurile sa fie facute ca la carte.

Sufrageria

Ei bine, ai ajuns la locul potrivit pentru a gasi inspiratia de care ai nevoie! In randurile ce urmeaza iti vom oferi cateva sfaturi de decorare a casei folosind flori artificiale, care sa te ajute sa sporesti aspectul oricarei camere din casa ta.

Probabil ca te intrebi: “Cum aduc viata unui perete gol si plictisitor? Ce fel de decoratiuni interioare sa folosesc?”

Ofera culoare si textura acelui perete lipsit de viata utilizand ornamente din flori artificiale! Umple o cutie din rafie sau un cos impletit cu flori de matase pentru a-l atarna de perete, alegand culori care sa completeze decorul din jur.

Dormitorul

Creeaza un perete floral pentru a oferi o personalitate aparte decorului dormitorului tau. Adaugarea de flori pe peretii goi te poate ajuta sa raspandesti culoare in restul incaperii. Iar cea mai buna parte este probabil aceea ca florile artificiale nu necesita absolut deloc apa pentru a supravietui, asadar pot sa fie agatate asa cum sunt si sa ramana acolo pentru totdeauna, aratand in permanenta proaspete si superbe!

Zona de dining

Zona de dining a casei tale pare a fi mai mult un loc lipsit de culoare si savoare? Iti doresti sa faci din acest spatiu un loc mai prietenos si mai calduros, dar nu vrei sa vopsesti peretii din jur? Florile artificiale sunt optiunea perfecta pentru tine! Asezand o vaza imensa cu flori luxuriante in centrul mesei, vei da viata intregii incaperi. Opteaza pentru flori cat mai intens colorate, cu accente de verde in vaza, pentru a omogeniza aspectul.

Poti schimba florile pentru orice anotimp si sa le reutilizezi an de an, deoarece, fiind artificiale, nu mor niciodata!

Bucataria

O bucatarie cat mai spatioasa si mai frumoasa este un vis pe care il avem cu totii, nu-i asa? Ei bine, poti face cateva lucruri pentru ca bucataria ta sa para mai mare si mai luminoasa (fara a cheltui bani pe renovari) adaugand accente de flori artificiale in jurul incaperii. Fie ca este vorba despre o vaza asezata pe blat, in centrul mesei sau in partea de sus a dulapurilor, aceasta va ajuta la infrumusetarea bucatariei. Sigur, poti opta pentru flori naturale, intens colorate si frumos mirositoare, eventual de sezon, insa alegand flori artificiale, iti vei usura treaba, deoarece acestea, dupa cum este evident, nu necesita ingrijire speciala si vor putea fi folosite pana cand te vei plictisi de ele.