Cum sa obtii un outfit elegant cu rochii casual

Pentru tinutele elegante se intelege nu doar rochia lunga si formala, ci si rochiile casual sau cele de cocktail care sunt binevenite pentru a fi purtate noapte si zi, in timpul oricarui eveniment programat, fie ca este vorba despre o intalnire de afaceri sau o seara speciala. Daca esti in cautarea unor tinute elegante, feminine, la moda, romantice, atunci in randurile urmatoare vei gasi multe idei si sfaturi pentru a fi intotdeauna impecabila. De asemenea, la magazinul stephanyboutique.ro ai la dispozitie rochii de seara, casual, de bal, scurte sau rochii cocktail ieftine, de calitate, pentru oricine, indiferent de varsta si dimensiune.

Pornind de la look-ul de zi, ideal pentru birou si pentru alte angajamente, tinuta eleganta se dovedeste a fi mult mai versatila decat te-ai gandit. Rochile casual in culori clasice pastelate, alb, bej, sablu, roz pudrat pot fi purtate cu succes, dar si alte rochii mai indraznete cum ar fi cele in nunate de galben mustar sau cu imprimeuri. Acestea sunt ideale daca sunt combinate seara cu un blazer din matase sau bumbac, cu o linie subtire si hiperfeminina. De asemenea, completeaza aspectul cu un pantof cu toc, ideal pentru pentru alungirea siluetei. Geanta perfecta pentru a recrea tinuta eleganta de zi este incapatoare si spatioasa. Poate fi o geanta lucrata manual, ultra sofisticata sau o geanta tip servieta, ideala pentru a purta tot materialul de care ai nevoie de job.

Forma rochiilor este diferita in functie de preferinte si de silueta. Rochiile de tip teaca sunt, cu siguranta, cele mai potrivite pentru a fi elegante si rafinate in aspectul de zi. Pe de alta parte, daca le iubesti mai mult pe cele in forma de clopot, le poti purta seara in timpul unui aperitiv cochet cu prietenii sau o seara speciala cu el. Pentru tinuta ta eleganta de seara alege o rochie eleganta, in forma de clopot, eventual realizata din tesatura metalica. Rochia teaca, pe de alta parte, este cea mai purtata rochie pentru o intalnire eleganta, mai ales daca alegi tesatura potrivita si culori de baza, nu prea puternice si exagerate. Pentru birou in schimb, nuantele cele mai populare sunt negru, gri si albastru.

Lungimea potrivita pentru o petrecere sau un eveniment tip cocktail mai putin formal, pentru a fi intotdeauna in top, este cea pana in dreptul genunchiului. O gama larga de accesorii pot fi purtate, mai ales daca ai ales o rochie intr-o culoare tare (rosu, albastru, fucsia). Daca rochia este casual, poti folosi curele subtiri chiar deasupra taliei, precum si bratari, si pandantive. De asemenea, poti alege un cardigan fin pentru a te proteja de racoarea serii.

Dimpotriva, pentru serile formale, fie ca vorbim de un cocktail sau gala, rochiile lungi sunt cele pe care ar trebui sa le adopti, daca doresti sa obtii o tinuta eleganta perfecta. Pe baza gustului personal, poti decide daca porti o rochie lunga si larga in partea de jos, sau una stramta si cu o despicatura pe picior. In orice caz, eleganta este data si de modul in care poti combina in mod adecvat pantofii si accesoriile.

De exemplu…

Daca iti plac rochiile lungi si moi, cele din catifea sunt ideale pentru sezonul mai rece. Un decolteu in V si o dantela pe spate permit imbogatirea rochiei cu bijuterii si accesorii usoare. Daca ai ales o rochie neagra sau nuantele momentului, cum ar fi verde padure si visiniu, atunci te poti rasfata cu accesorii originale. Daca porti o rochie rosie lunga, senzuala si rafinata, atunci este bine sa te concentrezi pe cercei si coliere simple, nu prea elaborate ca design, care reusesc sa gaseasca un contrast accentuat cu rochia, care este deja foarte vizibila in sine. Pantofii cu toc sunt obligatorii pentru serile elegante. Stiletto este de preferat in locul pantofului cu toc mai gros, care se asoretaza mai bine rochiile mini si midi, potrivite pentru petrecerile de cocktail mai putin formale.

Rochiile de cocktail sunt ideale si pentru evenimente foarte comune in viata noastra, cum ar fi nuntile si botezurile. Ca pentru orice alt eveniment semi-formal, si aici trebuie respectate anumite reguli. Evita sa poti rochii albe sau negre. Este o traditie care a fost intotdeauna valabila si, ca atare, trebuie respectata in orice situatie: in timpul nuntii, ar trebui sa eviti purtarea unei rochii albe (o culoare care apartine in totalitate miresei) sau a unei rochii negre, care prea aminteste de doliu. Rochia de mireasa merita sa fie centrul atentiei, cu culoarea alba care se reflecta si iese in evidenta peste tot, iar din respect pentru mireasa ar trebui sa eviti sa o porti! Alegerea dintre culori este practic larga: culori precum rosu sau gri inchis pentru nuntile de toamna sau de iarna sau culori pastelate sau tari pentru nuntile de primavara sau vara.

Trebuie evitate si rochiile prea stramte sau prea scurte. Ideea este intotdeauna sa pastrezi o anumita sobrietate si eleganta: o nunta sau un botez nu este ca o petrecere campeneasca sau o seara disco, decat daca asta este tematica impusa de miri. Asa ca, in general, respecta regula de a nu purta haine care sa arate prea mult. Alege, indiferent de ocazie, rochii in limitele discretiei si ale elegantei, asa cum am spus. Daca ai ales sa porti totusi o rochie scurta, alege o culoare discreta, sau un model floral care face ca totul sa fie mai delicat.

Modul in care te imbraci la un eveniment, formal sau mai putin formal, spune multe despre tine, mai mult decat o fac tinutele de zi. Este momentul in care, chiar fara sa vrei, vei avea multi ochi atintiti asupra ta. O rochie eleganta, discreta, te poate face sa fii nu numai o aparitie reusita, ci un reper pentru alte doamne si domnisoare din jur.