"Cum să plece? Era sufletul meu" Strigăte de jale acasă la Matei, băiețelul de trei ani lovit mortal de o șoferiță din Brăila. Devastată, familia se pregătește de înmormântare: "De mâine nu îmi mai văd băiatul"

Familia băiețelului de doar 3 ani, ucis de o șoferiță de 38 de ani care se afla sub influența substanțelor interzise la volan, nu și-a revenit nici până acum din șoc. Reamintim că minorul a fost lovit mortal de mașina condusă de femeia de 38 de ani, atunci când acesta se juca în fața casei.

Din nefericire, în urma impactului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului, fiindu-i astfel declarat decesul la fața locului.

Acum, familia îndoliată îl plânge pe micuț, urmând să fie condus mâine pe ultimul drum. Bunicii lui Matei, care l-au crescut pe băiat ca pe propriul copil, își găsesc cu greu cuvintele să vorbească despre nenorocire și au spus doar că tot ce își doresc este să se facă dreptate, iar șoferița să plătească pentru fapta sa.

Citește și: Cum a încercat să scape basma curată șoferița care l-a lovit mortal pe băiețelul din Brăila, în vârstă de trei ani. Martorii au văzut totul: "A vrut să o dea jos din mașină, să ia asupra lui"

Mai mult, se pare că nu era pentru prima dată când femeia conducea cu viteză în zonă, iar situația este cu atât mai gravă cu cât conducătoarea auto a și fugit de la locul tragediei, pe lângă faptul că aceasta consumase substanțe interzise.

„Vreau să fie judecată. Nu este prima dată când conduce cu viteză(...) Nici nu am putut să reacționez. Ea a intrat și l-a izbit. El aduna jucăriile. Își strângea jucăriile, ca să ne băgăm în casă. Deci, se vede roata, Au văzut vecinii cum l-a lovit. Eram la poartă și a venit și l-a izbit. Am venit la el și i-am spus să își strângă jucăriile, intrăm înăuntru, că vine mamaia de la muncă. Când am ajuns între cele două case, s-a urcat pe el, pe trotuar și l-a omorât” , a spus bunicul lui Matei, pentru emisiunea Acces Direct.

Bunica lui Matei, declarații sfâșietoare: „O nenorocită mi-a distrus viața”

De asemenea, la rândul său, bunica copilului este îngenuncheată de durere și spune că viața ei, de acum înainte, va fi distrusă, mai ales că nu-și va mai vedea nepotul niciodată.

Femeia îl creștea pe Matei ca pe propriul fiu și are numai cuvinte de laudă la adresa micuțului, care s-a stins din viață la o vârstă extrem de fragedă, din cauza unei șoferițe care se afla sub influența substanțelor interzise la volan.

Citește și: Ți se face pielea de găină! Bunica lui Matei, băiețelul de 3 ani accidentat mortal de o șoferiță care se afla sub influența substanțelor interzise la volan, își strigă durerea! Nu poate nici acum să-și revină din șoc: „Voia să-i cumpăr iepurași”

„De mâine nu îl mai văd niciodată. De mâine nu îmi mai văd băiatul. Cum să plece? El era sufletul meu, era tot ce am mai scump pe lumea asta. Era un copil curat, un copil deștept, un copil cu bun simț, un copil cuminte(...) O nenorocită mi-a distrus viața, ne-a distrus pe toți. Mi-a omorât viața. Am spus că e copilul meu. Sâmbătă la 19:00 și ceva s-a întâmplat”, a spus bunica lui Matei.

Matei [Sursa foto: Captură Observator - Antena 1]