Cum sa porti pantaloni eleganti vara aceasta fara sa iti fie prea cald

Daca si tu lucrezi intr-un mediu in care trebuie sa respecti un anumit dress-code si nu te poti desprinde de pantaloni lungi sau rochii office, in continuare iti vom prezenta cateva exemple de pantaloni de dama eleganti de la TrendLand, pe care ii poti integra in tinute de vara. In plus, iti vom da si cateva idei de tinute confortabile, dar care totusi arata foarte bine.

Pantalonii din bumbac reprezinta cea mai buna alegere pentru vara aceasta si nu numai. Dupa cum probabil stii deja, bumbacul este cel mai bun material pentru piele. Acesta permite aerului sa circule si sa racoreasca pielea, evitandu-se astfel supraincalzirea. In plus, aboarbe umiditatea si se usuca foarte repede, astfel incat nu vei simti disconfort pe timpul zilei. Pentru zilele toride, iti recomandam Pantaloni conici 7/8 albi, care pot fi asortati la orice. Ii poti purta alaturi de sandale cu toc si cu un tricou din bumbac satinat pentru tinutele de birou si vei arata superb. Inlocuieste tricoul cu un maieu cu bretele spaghetti, adauga un ruj rosu si esti gata pentru o iesire in oras.

Daca participi la un eveniment de zi, insa nu stii ce sa imbraci astfel incat sa fii eleganta si sa nu suferi prea tare de cald, iti recomandam Pantaloni conici fucsia. Avand talia inalta si o lungime de 7/8 ii poti potrivi la orice si contrar asteptarilor, nu iti va fi cald. Alege o bluza vaporoasa, chiar si una cu umeri lasati, care iti va conferi un plus de mister si de feminitate. Daca dupa eveniment trebuie sa ajungi la birou, opteaza pentru o bluza simpla, adauga un blazer subtire, de vara si ai tinuta ideala pentru o zi de lucru.

Nu suporti pantalonii conici pe timp de vara? Din fericire, poti purta pantaloni largi, evazati, care arata extrem de bine si complimenteaza fiecare tinuta. Acestia poti fi purtati de catre oricine, indiferent de silueta si se integreaza perfect atat in tinutele de birou, dar si in cele pentru evenimente de exemplu. In plus, sunt racorosi si vei observa cat de confortabili sunt chiar si in zilele caniculare. Pentru ca tinuta sa arate spectaculos, alege o bluza cu o croiala dreapta.

Daca esti nevoita sa porti culori inchise la birou, deoarece lucrezi intr-un mediu sobru, nu iti face griji. Poti alege o pereche de Pantaloni conici bleumarin cu curea, confectionati din bumbac, care iti permit sa porti orice bluza doresti, astfel incat sa nu iti fie prea cald. Atat croiala, dar si materialul acestora le permit sa fie purtati indiferent de temperatura.

Pentru zilele in care iti doresti o tinuta deosebita, iti recomandam Pantaloni conici bej cu cordon. Acestia au o croiala confortabila si o lungime care iti permite sa ii porti alaturi de o pereche de sandale deosebite. Asorteaza-le o bluza fara maneci in zilele toride sau o bluza cu maneci usor bufante cand ai nevoie de un plus de eleganta si vei obtine tinutele ideale pentru birou.

In incheiere, am vrea sa stim care sunt trucurile tale pentru a purta pantaloni pe timp de vara!