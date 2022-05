In articol:

Se apropie sezonul ceaiului de tei, astfel că, parfumații copaci vor înflori la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Vezi cum poți prepara cel mai bun ceai de tei, dar și care este secretul pentru un preparat de nota 10!

Cum să pregătești cel mai bun ceai de tei

Ceaiul de tei este unul dintre cele mai aromate ceaiuri. În România există în jur de 30 de specii de tei, însă cel mai cunoscut este teiul argintiu denumit și „Teiul lui Eminescu”, vechi de peste 500 de ani. Potrivit specialiștilor, deși teiul înflorește la începutul verii, perioada de recoltare a florilor de tei este la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie.

Ulterior culegerii, florile de tei se lasă la uscat într-un loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui. După aproximativ o săptămână florile sunt numai bune pentru a face ceai.

Citeste si: Ceaiuri naturiste pentru hipertensiunea arterială. Ce plante ajută la scăderea tensiunii

Astfel, pentru a face cel mai bun ceai de tei tot ce trebuie să faci este să acorzi timp suficient florilor și să nu le îndepărtezi repede din ceai.

Pentru o cană de 200 ml de apă clocotită ai nevoie de două lingurițe de flori de tei uscate bine. Apoi acoperă vasul și lasă la infuzat pentru 10 minute. Se strecoară și se bea cald, fie neîndulcit, fie îndulcit cu miere.

Citeste si: De ce să pui spumă de ras în mașina de spălat. Trucul simplu care îți rezolva o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cum să pregătești cel mai bun ceai de tei. Secretul pentru un preparat de nota 10 [Sursa foto: PixaBay]

Care sunt beneficiile ceaiului de tei

Ceaiul de tei prezintă numeroase beneficii pentru organism. De altfel, printre principalele proprietăți ale sale se numără următoarele:

- antiinflamator

- scade febra

- fluidizează sângele

- antispasmodic

Astfel, în urma unor cercetări amănunțite s-a observat că ceaiul de tei: întărește sistemul imunitar, poate calma indigestia, tratează insomnia și stresul cronic, ameliorează simptomele gripei și răcelii și ajută la eliminarea toxinelor din corp.

Citeste si: Remedii naturiste pentru nas înfundat. Cum deblochezi nasul în mod natural

Ceaiul de tei are beneficii miraculoase și dacă este folosit în uz extern. Mai exact, aromata băutură combate cearcănele. Tot ce ai de făcut este să așezi sub ochi comprese înmuiate în ceai de tei concentrat. De asemenea, acest ceai ameliorează mâncărimile pielii și este benefic pentru regenerarea acesteia. În plus, ceaiul de tei poate fi folosit și pentru a calma durerile în gât, prin gargară cu infuzie de tei.

Însă, pe lângă numeroasele beneficii, ceaiul de tei prezintă și contraindicații. Astfel, specialiștii recomandă consumul ceaiului de tei cu moderație. În caz contrar, o doză prea mare și concentrată de infuzie de tei poate cauza insomnii ori alte disfuncționalități.