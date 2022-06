Cum sa prelungesti durata de viata a anvelopelor

In articol:

Cauciucurile sunt componente vitale ale autoturismului, pentru ca asigura contactul cu suprafata de rulare si transforma comenzile soferului in miscare. Orice sofer din tara noastra are seturi de anvelope de vara si de iarna, iar unii folosesc si anvelope all season. Achizitionarea anvelopelor noi reprezinta o cheltuiala suplimentara pentru intretinerea masinii. Dincolo de considerentele financiare, este important sa prelungesti durata de utilizare a anvelopelor pentru a preveni problemele de siguranta in trafic aparute din cauza uzurii si a limita cantitatea de deseuri pe care o lasam in natura. Descopera in randurile care urmeaza ce trebuie sa faci pentru a prelungi durata de viata a anvelopelor.

Roteste cauciucurile

Chiar daca ai ales anvelopele de vara potrivite pentru modelul tau de masina sau ai achizitionat cele mai bune cauciucuri de iarna, trebuie sa stii ca nu toate anvelopele masinii se tocesc la fel. De exemplu, pneurile din fata se uzeaza mai repede, daca motorul este tot in partea din fata.

Verifica presiunea din pneuri lunar

Chiar si cauciucurile masinilor cu tractiune integrala se tocesc inegal, pentru ca suporta forte diferite in anumite momente. Daca lasi anvelopele montate la fel mult timp, acestea se vor uza excesiv in anumite zone. De aceea, rotirea lor este necesara pentru uniformizarea uzurii si prelungirea duratei de viata.

In conditii de condus normal, anvelopele pierd lunar 500g de aer pe inch patrat.

In perioadele reci, cantitatea creste, pentru ca aerul se comprima si se pierde mai usor. In schimb, vara aerul se dilata, iar presiunea din cauciucuri creste. Daca presiunea nu este reglata optim in cauciucuri, performantele autoturismului au de suferit. Anvelopele desumflate raspund mai greu la comenzi si se uzeaza mai repede. Presiunea excesiva are, de asemenea, impact negativ asupra duratei de viata a cauciucurilor. Verifica lunar presiunea din anvelope, pentru a fi sigur ca este la valori corespunzatoare.

Echilibreaza rotile

Chiar daca rotile sunt echilibrate din fabrica, deseori nu sunt la un nivel perfect. Exista zone inegale in fiecare anvelopa. Aceste diferente, chiar daca sunt mici, sporesc uzura si chiar zgomotul la rulare. Echilibrarea se realizeaza cu ajutorul unei masini care detecteaza diferentele de greutate si le regleaza. Este bine sa reechilibrezi rotile la fiecare rotire a anvelopelor.

Verifica alinierea anvelopelor de doua ori pe an

Pentru a reduce consumul de combustibil si a creste durata de viata a anvelopelor, acestea trebuie sa fie perfect paralele si drepte. Daca exista probleme de aliniere, vei observa ca masina are tendinta de a se deplasa intr-o parte sau ca volanul vibreaza in timp ce conduci. Deseori, problemele de aliniere apar din cauza gropilor, a drumurilor accidentate sau a impactului puternic cu o bordura. Verifica alinierea rotilor de doua ori pe an, pentru a fi sigur ca totul este in regula.

Evita frecarea puternica

Drumurile pe care conducem nu sunt piste de curse. Accelerarea excesiva, drifturile, plecarea cu scartait de roti si alte manevre asemanatoare tocesc anvelopele. De asemenea, frecarea de borduri sau alte obstacole poate produce desprinderi de material. Verifica santurile anvelopei cu o moneda pentru a masura uzura. Daca doar o portiune mica din aceasta patrunde in interiorul lor, atunci este cazul sa le schimbi.

Schimba cauciucurile de iarna cand primavara soseste

Cauciucurile de iarna sunt realizate pentru a asigura aderenta maxima in conditii de iarna. Odata cu incalzirea vremii si disparitia poleiului si zapezii, santurile si zonele proeminente, utile cand este zapada, se freaca in contact cu drumul. In plus, temperatura ridicata scade performantele anvelopelor si afecteaza materialul din compozitia lor.

Prelungirea duratei de viata a anvelopelor este utila pentru siguranta, confortul si bugetul tau. Tine cont de recomandarile noastre pentru a folosi cauciucurile cat mai mult.