In articol:

Oregano este o plantă cunoscută în bucătărie, potrivită pentru rețetele italiene de paste sau pentru salatele grecești. Pe lângă folosirea sa la rețete, oregano este o plantă faimoasă pentru beneficiile pe care le aduce organismului.

Cum să pregătești cel mai bun ceai de oregano

Oregano este o plantă bogată în vitamine precum A, C, E și K, precum și în fibre, magneziu, vitamin B6, calciu și potasiu. Ceaiul de oregano are proprietăți benefice organismului si poate ameliora afecțiuni precum răceala sau astmul. Iată cum se prepare cel mai bun ceai de oregano!

Cum să prepari ceaiul de oregano și ce beneficii îți oferă pentru organism [Sursa foto: Freepik]

Ingrediente

4-6 linguri cu oregano uscat

2 căni cu apă

Citeste si: BREAKING NEWS. China, intervenție în forță, în plin război. Strategia uneia dintre cele mai mari puteri militare din lume- bzi.ro

o felie de lămâie

miere de albine (opțional).

După ce ai fiert apa, se stinge focul și se adaugă oregano uscat.

Ce beneficii îți oferă ceaiul de oregano

Lasă la infuzat sub capac, timp de 5 minute. Strecoară ceaiul și după ce s-a răcit puțin poți să adaugi lămâie și miere de albine.

Oregano tratează răceala. Datorită proprietăților sale antiseptice, oregano este un tratament excelent pentru răceli și gripe. La primele semne de răceală, adaugă 2-3 picături de ulei esențial de oregano într-un pahar de suc de portocale.

Tot pentru răceală este benefic și ceaiul de oregano, de 2-3 ori pe zi.

Citeste si: Ceaiuri naturiste pentru hipertensiunea arterială. Ce plante ajută la scăderea tensiunii

Pe lângă proprietățile sale împotriva răcelii, oregano îmbunătățește sănătatea inimii. Planta este o excelentă sursă de potasiu, un component important al celulelor și fluidelor corporale care ajută la controlarea ratei cardiace și a tensiunii arteriale, cauzate de un consum ridicat de sodiu.

Antioxidanții prezenți în oregano previn stresul oxidativ și apariția bolilor cardiac. În plus, este o sursă de acizi grași omega-3. O cană de ceai de oregano pe zi poate ajuta la îmbunătățirea sănătății cardiace.

Datorită uleiurilor sale volatile și antioxidanților, oregano ameliorează atacurile de astm. Astfel, acesta ajută la eliberarea tractului respirator și calmează atacurile de astm. Persoanele care suferă de această problemă pot consuma ceai de oregano sau se poate administra extractul de oregano.

Citeste si: Ceaiurile care ușurează digestia. Iată o listă cu ceaiuri recomandate după o masă copioasă

În plus, prin efectul său analgesic, oregano ameliorează crampele menstruale. Pentru a trata această problemă se poate consuma ceai de oregano, de 3-4 ori pe zi, pe perioada menstruației. Oregano mai ajută și la reglarea ciclului menstrual, la reducerea efectelor negative ale menopauzei și la prevenirea menopauzei premature.

Cum să prepari ceaiul de oregano și ce beneficii îți oferă pentru organism [Sursa foto: Freepik]

Când este contraindicat ceaiul de oregano

Pe lângă beneficiile multiple pe care le are, ceaiul de oregano are și contraindicații. Persoanelor sensibile, alergice la plantele din familia Laminiaceae (isop, iarba-mâței, talpa-gâștei, mentă, busuioc, cimbru etc.) nu le este recomandat să consume ceai de oregano. Nici pentru gravide sau pentru mamele care alăptează nu este benefic ceaiul făcut din oregano. În plus, acest ceai este contraindicate și pentru bolnavii de anemie.