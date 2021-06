Cum sa te feresti de cancer in 3 pasi

In articol:

Cancerul reprezinta principala cauza de deces din intreaga lume, alaturi de bolile cardiovasculare.

Fii activ pentru a-ti reduce riscul de cancer!

Conform statisticilor, in 2020 s-au inregistrat, la nivel mondial, aproximativ 19,3 milioane de noi cazuri de cancer si aproape 10 milioane de morti cauzate de aceasta teribila boala. Desi nu poti controla toti factorii de risc ai cancerului, exista anumite masuri pe care le poti lua pentru a-ti reduce riscul de imbolnavire. Afla in continuare CE trebuie sa faci ca sa tii departe cancerul!

Exercitiile fizice zilnice intaresc sistemul imunitar si imbunatatesc starea generala de sanatate a organismului, dar ajuta si la prevenirea cancerului. Oamenii de stiinta au asociat mai multe tipuri de cancer cu stilul de viata sedentar al omului modern. Studiile indelungate au aratat ca persoanele active fizic au un risc mai redus de a dezvolta cel putin 13 forme de cancer, printre care: cancerul uterin, de colon, san, esofag, rinichi, stomac si altele.

Oamenii de stiinta sustin ca nu trebuie sa alergi la maraton pentru a fi considerat activ. Este suficient sa faci miscare cel putin 30 de minute in fiecare zi. In acest fel, iti poti controla greutatea corporala si mentine un nivel scazut de estrogen si insulina, unii din principalii factori de risc pentru aparitia tumorilor canceroase. Asadar, indiferent ca faci plimbari lungi pe jos, mergi pe bicicleta, dansezi, inoti sau practici un alt sport, este esential sa ai o viata cat mai activa daca vrei sa tii cancerul departe de tine!

Renunta la tutun, alcool si exces de zahar deoarece aceste substante ”hranesc” cancerul!

Tutunul, zaharul si alcoolul reprezinta principalii factori de risc pentru aparitia cancerului.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Tutunul contine peste 70 de substante chimice cancerigene, fiind considerat principalul vinovat pentru cancerul pulmonar, cel mai mortal tip de cancer din lume.

De asemenea, alcoolul favorizeaza dezvoltarea mutatiilor celulare si implicit a cancerului. Consumul de alcool a fost asociat cu cancerul de gura, gat, esofag, ficat, san si intestin.

In ceea ce priveste zaharul, studiile au aratat ca ”dulcea otrava” accelereaza dezvoltarea celulelor maligne, cu alte cuvinte ”hraneste” cancerul. In plus, favorizeaza obezitatea si cresterea nivelului de insulina din corp, doi dintre cei mai mari factori tumorali.

Fa teste de screening pentru descoperirea cancerului in stadii incipiente!

Mai multe tipuri de cancere pot fi depistate inainte de a provoca semne si simptome vizibile. Cu cat boala este detectata mai devreme, cu atat exista mai multe optiuni de tratament si sanse mai mari de vindecare. Exista diverse teste si analize recomandate pentru a detecta eventuale probleme de sanatate. Printre acestea se numara:

Mamografie -pentru a depista celule canceroase la san (cancer mamar)

-pentru a depista celule canceroase la san (cancer mamar) Testul Papanicolau si testul genetic al virusului papiloma uman (HPV) - pentru a detecta timpuriu cancerul de col uterin

- pentru a detecta timpuriu cancerul de col uterin Screening pentru cancer de prostata

Colonoscopie – pentru a detecta cancerul colorectal

– pentru a detecta cancerul colorectal Screening colesterol, diabet, hipetensiune arteriala – aceste afectiuni pot favoriza aparitia

mai multor tipuri de tumori maligne

– aceste afectiuni pot favoriza aparitia mai multor tipuri de tumori maligne Scanare CT (tomografie computerizata) cu doze mici – pentru a depista cancerul

pulmonar

In cazul in care ai fost diagnosticat cu cancer, este important sa stii ca pe piata din Romania este disponibil acum produsul revolutionar CANTICER, un supliment alimentar recomandat de medicii naturopati ca terapie alternativa in afectiunile oncologice. Conceput din plante cu un puternic efect antioxidant si antitumoral, CANTICER si-a dovedit eficienta in remisia cancerului inca din primele saptamani de tratament. Cu o compozitie unica de ingrediente active 100% naturale, CANTICER ajuta la refacerea circulatiei sangelui si reducerea complicatiilor care pot aparea in urma tratamentelor conventionale de cancer. In plus, ajuta la revitalizarea organismului, stimuland reinnoirea tesuturilor si imbunatatind sistemul imunitar.

Asadar, iti poti reduce riscul de cancer adoptand un stil de viata activ si limitand factorii de risc care pot duce la aparitia bolii. In plus, este important