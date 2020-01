Cum sa te imbraci la Untold: 4 ponturi pentru o tinuta traznet

Iubitorii de muzica buna si amatorii de distractie pot participa si in acest an la cel mai renumit festival din Romania. Untold 2020 va avea loc intre 30 iulie si 20 august, iar biletele pentru acest spectacol incendiar au fost puse deja in vanzare.

Pune accent pe confort

Nu ai ratat niciuna dintre editiile Untold si cu siguranta ca vei merge si in acest an? Din contra, este prima data cand vei lua parte la evenimentul care muta centrul distractiei in Cluj-Napoca? Indiferent de situatie, ai nevoie de outfituri traznet, in care sa te simti bine. Deci, cum te imbraci la Untold?

Poate cel mai important criteriu in functie de care sa iti alegi tinuta de festival este confortul. Vei petrece foarte mult timp in picioare, dansand, alaturi de o multime de oameni dornici de distractie. Drept urmare, ai nevoie de un outfit cool, care sa iti ofere toata libertatea de miscare necesara. Mizeaza pe incaltari comode si tine cont de o regula de baza: renunta la tocuri. In schimb, opteaza pentru o pereche de tenisi comozi, bocanci sau chiar cizme lungi de dama. Acestea vor arata minunat cu pantaloni scurti, dar si cu fuste. Incaltarile stil cowboy sunt ideale pentru un look autentic de festival!

Alege piese vestimentare usoare

Probabil ai observat ca majoritatea dintre cei prezenti la festivalul Untold poarta tinute care cuprind piese vestimentare usoare si destul de subtiri. Ca la orice alt concert la care mergi pentru a dansa pana in zori, e important sa-ti asiguri confortul termic. Prin urmare, alege pentru zi bluze din dantela, eventual cu umerii la vedere, iar seara adauga o jacheta din piele, din denim, sau chiar o camasa din jeans.

Accesorizeaza tinuta corect

Daca vrei sa ai o aparitie traznet la Untold, nu uita de accesorii. Poti aborda un outfit boho-chic, format din pantaloni scurti de blugi si o bluza vaporoasa, combinatie care va fi completata perfect de un mix de bratari metalice, fixe si mobile. Poti adauga o curea maro, asortata cu o pereche de ghete cu franjuri in aceeasi nuanta. Vrei sa porti un accesoriu inedit? Apeleaza la tatuajele temporare, cu motive hippie!

Protejeaza-te de soare

Avand in vedere ca programul festivalului Untold nu te ocoleste de razele soarelui, ai nevoie de accesorii care sa te protejeze de soare. In acest caz, o pereche de ochelari de soare si o palarie sunt indispensabile din tinuta ta. Partea buna este ca aceste accesorii imbina functiile practice cu un cele estetica, asadar, vei putea obtine un outfit extrem de cool purtandu-le. De exemplu, ochelarii rotunzi pot accesoriza o fusta maxi si un top din in, in timp ce ochelarii aviatori sunt perfecti pentru un look clasic.

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

La Untold te asteapta patru zile de distractie intretinute de cei mai tari artisti ai momentului asa ca ai nevoie de tinute care sa iti ofere libertate de miscare si in care sa arati foarte bine. Luand in calcul sfaturile noastre, vei reusi sa obtii outfituri ideale pentru un festival de muzica asa cum este si Untold-ul!