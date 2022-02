Cum sa-ti protejezi telefonul: 4 sfaturi smart [Sursa foto: Unsplash ] 12:02, Feb 23, 2022 Autor: Clara Ionescu

Unul dintre cele mai importante obiecte pe care le detinem si de care in mare parte suntem chiar si dependenti, este telefonul mobil.

Nu ignora update-urile

Acesta este folositor atat pentru a pastra legatura cu cei dragi (familie/prieteni), dar si pentru a fi la curent cu ce se intampla in jurul lumii. Anumite persoane il folosesc inclusiv pentru a se orienta mai bine in spatiu sau pentru a cunoaste parteneri noi. In aceste conditii este absolut normal sa avem grija de acest dispozitiv. Iata ce metode ai la dispozitie:

Vei rade, dar cel mai important tip de protectie pentru un telefon nu este neaparat protectia externa. La cat de mult timp petrecem pe internet cu ajutorul telefonului, nu ar trebuie sa ne mire faptul ca suntem constant expusi pericolului ca dispozitivul nostru sa fie infectat cu virusi.

Tocmai din acest motiv este recomandat sa nu amanam update-urile facute de producator, un software mai bun fiind una dintre cele mai sigure cai de a ne feri de pericolele din online.

Alege o husa potrivita

Husa telefonului este prima linie de aparare impotriva socurilor, a zgarieturilor, loviturilor si cazaturilor, mai ales daca nu esti cea mai indemanatica persoana. In functie de inaltimea de la care scapi telefonul, o husa va asigura protectia optima atat pentru marginile telefonului, cat si pentru spatele acestuia.

Vei avea de ales intre diverse modele, in functie de design, materialului husei, pret si asa mai departe. Evident, cele mai rezistente sunt cel antisoc. E adevarat, sunt ceva mai voluminoase si nu arata la fel de elegant, dar sunt si cele mai folositoare. Alege in functie de nevoi. De exemplu, poti sa iti protejezi telefonul cu husele de la Mobino.

Investeste si intr-o folie de protectie

Ce te faci insa daca ai mai mult ghinion decat de obicei si scapi telefonul cu ecranul in jos? Chiar daca ecranele telefoanelor smart beneficiaza de protectie de calitate, asta nu inseamna ca este invincibil la orice fel de impact, zgarieturi sau chiar pete.

Simplul obicei de a purta telefonul in buzunar sau in poseta/geanta alaturi de alte bijuterii sau chei te predispune riscului de zgarieturi. De asta te sfatuim sa investesti inclusiv intr-o folie de protectie pentru ecran. Exista mai multe modele din care poti alege, de exemplu cele din plastic, poliuretan termoplastic, folie din sticla securizata sau chiar folie de protectie nano-lichida. Studiaza mai in detaliu fiecare tip de protectie si descopera care se potriveste telefonului tau!

Asigura-ti telefonul

Poate suna ciudat, dar uneori chiar merita sa-ti asiguri telefonul. Mai ales atunci cand ai dat cateva mii de euro pe el. Daca zgarieturile sau stropirea acestuia mai pot fi evitate, evenimente precum furtul nu prea stau in controlul tau.

Exista anumite servicii pe piata care te asigura impotriva furturilor sau chiar a daunelor accidentale. Alege optiunea potrivita in functie de nevoi, dar si de pret.

Nu in ultimul rand, afla mai multe si despre cum poti imbuntati autonomia bateriei, asta ca sa nu te trezesti in ipostaza de a fi nevoit sa schimbi telefonul pentru ca nu te mai tine bateria.