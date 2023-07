"Cum să vin acasă și tu nu mă aștepți? Blestemat camion" Mihai a lăsat o fetiță de doar șapte ani fără tată, după ce și-a pierdut viața într-un teribil accident, pe o autostradă din Italia. Familia tânărului nu-și poate reveni din șoc

In articol:

Tragedie fără margini pentru o familie din Vaslui! Mihai Hogaș a decedat într-un cumplit accident rutier, care s-a petrecut pe o autostradă din Italia. Din nefericire, tânărul a lăsat în urma sa o întreagă familie, o soție, dar și o fiică aflată la o vârstă fragedă, de 7 ani.

Acum, rudele bărbatului, dar și apropiații acestuia fac tot posibilul să strângă banii necesari pentru a-l putea aduce în țară și pentru a putea fi condus pe ultimul drum în locul său natal. În acest sens, familia a deschis o pagină pe internet, acolo unde oamenii pot dona bani.

„Mă adresez prietenilor lui Mihai, soțul meu, care a trecut în neființă, în urma unui tragic accident rutier, petrecut în Italia. La solicitarea unora dintre voi, am decis să creez acest cont în memoria lui Mihai și în sprijinul familiei. Mulțumim că ne sunteți alături în aceste momente dificile! Vom reveni cu amănunte în ceea ce privește ziua înmormântării, ce va avea loc în Vaslui-România, după ce trupul neînsuflețit va fi repatriat”, a scris soția lui Mihai, pe platforma pentru strângerile de fonduri GoFundMe.

Apropiații lui Mihai sunt îngenuncheați de durere

Pe rețelele de socializare, mesajele de ”Adio” au curs pentru Mihai. De departe una dintre cele mai sfâșietoare declarații care se poate regăsi pe internet este, cu siguranță, aceea a surorii lui, care și-a strigat durerea pe pagina de Facebook.

„Am crezut că ne vom ține de mână frate până la adânci bătrâneți....,nu mi-am imaginat vreodată că inima ta, că tu mă vei abandona....nu așa de prematur....de ce frate? De cee? Cum pot accepta asta? Cum pot să mă obișnuiesc cu ideea că vin la tine acasă și tu nu mă aștepți? Acum o lună așa era chipul tău, frățiorul nostru scump. Dragul nostru, acum acest chip și acest zâmbet nu-l mai vedem. Nu-l vom mai vedea vreodată, îngerul nostru! Nu avem capacitățile necesare nu avem putere de niciun fel să acceptăm așa durere! Nu există în lumea asta o durere mai mare! Frățiorul nostru, unde ești? Cum ai făcut, frate, să nu te uiți la noi să ne saluți! Blestemat camion, blestemată viață”​, a scris pe Facebook sora bărbatului.

De asemenea, și prietenii tânărului au scris mesaje pe rețelele de socializare, în semn de omagiu pentru Mihai.

“ Drum lin către îngeri dragul meu cumnat! Plecarea ta neașteptată ne-a golit sufletele!”, „Prieten drag....ai plecat mult prea devreme....sunt de prisos cuvintele...sufletul îmi este în lacrimi...drum lin către cer....și vegheaza de acolo de sus asupra celor dragi ție...Dumnezeu sa te odihnească în pace ....zâmbet cald....nu te vom uita niciodată.”, „Prea tanar te-ai dus ai lasat in urma mare durere si intristare ai lasat in urma doua zane frumoase! În durere si suspin!!!! Sincere condoleante familiei!”, „Dumnezeu sa te odihneaeca in pace Mihai. Ai fost un prieten si vei ramane in amintirea mea pt totdeauna. Dumnezeu sa te ierte prieten drag” , sunt doar câteva dintre mesajele care au apărut pe internet.