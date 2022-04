Cum sărbătorea Julia Jianu Paștele în copilărie: ”Nu o să uit cât oi trăi”. Amintirile de suflet ale vedetei

Julia Jianu [Sursa foto: Facebook] 17:02, Apr 24, 2022 Autor: Alis Pop

Astăzi, pentru românii de pretutindeni este o zi mare, sărbătoresc Învierea Domnului. Pentru unii, sărbătoarea vine la pachet cu multe obiceiuri și tradiții, în timp ce pentru alții este un moment în care retrăiesc amintirile copilăriei.

Julia Jianu se încadrează perfect în ambele categorii.

Vedeta petrece această zi în sânul familiei, acasă, la Neamț, acolo unde pe masa de sărbătoare se găsesc cele mai bune preparate ale mamei sale, dar și unde vede, de parcă ar fi ieri, cum marca sărbătoarea Domnului Iisus Hristos pe vremea când era doar un copil.

Julia Jianu, amintiri de pe vremea sărbătorilor din copilărie

Dacă acum își permite orice și ea este în calitatea de ”iepurașul cadourilor”, la acea vreme, an de an, își amintește artista, înainte cu o săptămână de marea sărbătoare, părinții făceau tot posibilul să respecte una dintre tradițiile care se mai pun și astăzi în aplicare.

Vedeta mărturisește că emoțiile erau foarte mari și nerăbdarea atingea cote maxime atunci când familia o ducea la oraș pentru a se ”înnoi”.

Așa cum se spune, de Paște, este musai să porți haine noi, iar Julia Jianu era o nocoroacă, pentru că an de an purta o rochiță nouă. Ba chiar, subliniază ea, și astăzi, ajunsă la maturitate, are în minte, o rochiță specială din ziua de Paște.

Și asta pentru că, nici vremea nu era ca acum, imprevizibilă. Meteorologii, parcă, respectau și ei tradiția și anunțau numai vreme caldă, ceea ce se și întâmpla, iar ea putea să se mândrească prin vecini cu noile haine.

”Paștele, ca și copil, îl petreceam foarte frumos la noi, în Podoleni, Județul Neamț. Era cu tradiții, cu emoții. Pentru că erau câteva obiceiuri care ne plăceau nouă foarte mult, de Paști. Mai exact, faptul că ni se cumpăra ceva nou, de fiecare dată, și aveam așa emoții, cu o săptămână înainte… Mergeam în oraș, ne cumpărau părinții câte ceva nou, iar noi eram foarte fericiți.

Îmi aduc aminte și acum de o rochiță cu alb și verde. Nu o să uit cât oi trăi ce emoții am putut să am, pentru că știam că o să o port chiar de Paște. Noi ne trezeam dimineața și parcă era tot timpul frumos și cald. Nu era ca acum timpul, improbabil. Știam că de Paști e cald și frumos. Și chiar așa era!”, a declarant Julia Jianu, notează Fanatik.