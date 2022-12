Cum sărbătoresc vedetele onomastica de Sf. Nicolae! E dublă petrecere pentru Alex Bodi, își serbează și ziua de naștere în Dubai | EXCLUSIV

In articol:

E petrecere mare în rândul vedetelor. De Sfântul Nicolae, artiștii și oamenii de afaceri se distrează de minune de ziua lor, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat exact cum vor sărbătorii.

Nicoleta Nucă, Niculina Stoican, Nico sau Nicolae Guță sunt doar câteva dintre vedetele care astăzi își sărbătoresc onomastica. Vedetele se distrează de minune sau muncesc, depinde cum le-a prins onomastica. Pentru Alex Bodi e dublă petrecere, căci afaceristul își sărbătorește și ziua de naștere.

Niculina Stoican petrece alături de colegii de la Ansamblul Maria Tănase

Niculina Stoican își serbează onomastica la muncă. Interpreta de muzică populară ne-a mărturisit că este zi lucrătoare așa că nu poate lipsi de la serviciu, acolo unde însă îi va cinsti pe colegii ei.

"Sunt la serviciu, alături de colegii mei, la Ansamblul Folcloric Maria Tănase pentru că e zi de muncă. O să petrec acolo cu ei, o să mâncăm prăjituri, le pregătesc ceva, o măsuță că așa se cade. Noi românii știm să gestionăm momentele astea foarte frumos", a mărturisit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Niculina Stoican [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Nucă, schimb de dulciuri cu iubitul ei

Artista Nicoleta Nucă recunoaște că nu mai crede în Moș Nicolae și nici nu va avea o petrecere fastuoasă cu ocazia acestei zilei. Totuși, vedeta ne-a mărturisit că va face un schimb de daruri cu iubitul ei și se vor răsfăța, cel mai probabil, cu dulciuri.

"Eu nu prea sunt cu sărbătorile de genul acesta. Probabil că da, o să avem un mic schimb de cadouri, de dulciuri cu iubitul meu și cam atât. Nu fac din asta o sărbătoare atât de importantă, cred că am depășit deja vârsta la care să mai cred în Moș Nicolae", ne-a dezvăluit Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

Nico, petrecere la repetiții

Pentru Nico este o zi plină. Artista va merge la repetiții, are de luat ținute pentru concerte, însă spre seara îi va scoate pe cei dragi în oraș, acolo unde își va sărbători ziua așa cum se cuvine.

" Am repetiție și la teatru, am repetiție și la București, trebuie să merg să iau ținutele pentru câteva concerte pe care le am alături de Filarmonica. Petrecem cu treabă și probabil pe seară o să sărbătoresc cu ai mei, vom merge la un restaurant aici în Ploiești și cam atât, pentru că a doua zi de dimineață ne apucăm iar de treabă", a explicat Nico, pentru WOWbiz.ro.

Nico [Sursa foto: Instagram]

Dublă petrecere în Dubai pentru Alex Bodi

Alex Bodi își sărbătorește onomastica, dar și ziua de naștere așa că va avea parte de cadouri și bucurii toată ziua. Afaceristul petrece în Dubai, alături de cele două fiice ale sale și se bucură că vor fi împreună în această zi importantă.

Când vine vorba de cadouri, afaceristul este convins că cele mai frumoase și mai dorite cadouri și le va cumpăra chiar el.

"Sunt plecat din țară, iar de Sf. Nicolae este și ziua mea de nume, dar și ziua mea de naștere. Acum să vedem ce surprize primesc și ce cadouașe, dar cele mai frumoase cadouri cred că mi le fac eu singur.

Cel mai frumos cadou e faptul că sunt fetele mele cu mine și suntem bine. E mai mult decât suficient! Să fim sănătoși și restul vine de la sine", a mărturisit Alex Bodi, pentru WOWbiz.ro.

Nicolae Guță, petrecere la concertele din Spania

Nicolae Guță, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România își va serba onomastica în Spania, acolo unde se află în turneu.

"Suntem într-un turneu în Spania și mâine vom petrece cu repetiții și mai ales concerte", ne-a spus Nicolae Guță.

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]