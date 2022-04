Cum scapă de certuri Dani Oțil atunci când Gabriela Prisăcariu e nervoasă! Prezentatorul TV aplică această tactică de fiecare dată

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu anul trecut, în 2021, acest eveniment fiind urmat de un altul foarte important pentru ei, venirea pe lume a micuțului Tiago. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu doar câteva luni, iar viața lor nu mai este deloc aceeași.

Acum, toată atenția lor este orientată către micuțul lor băiețel, care le aduce zâmbetul pe buze în orice situație.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se iubesc foarte mult și se completează reciproc, însă acest lucru nu înseamnă că, din când în când, între ei au loc și discuții în contradictoriu. Prezentatorul TV a dezvăluit ce tactică alege să adopte în momentele în care vede că soția sa se enervează.

Cum evită Dani Oțil o discuție aprinsă cu soția sa?

În cadrul emisiunii pe care o prezintă, Dani Oțil a dezvăluit ce face atunci când Gabriela Prisăcariu devine ușor iritată. Viața în cuplu poate fi foarte frumoasă, însă vine la pachet și cu multe provocări cărora Dani Oțil știe cum să le facă față cu brio, se pare.

Ori de câte ori simte că este pe cale să izbucnească o discuție mai aprinsă, prezentatorul TV găsește imediat ce să facă, orice nu are legătură cu disucția aprinsă.

„Nu știu de voi, dar eu nu mă uit la partenera mea când vorbește cu mine și mai e si nervosă. Îmi fac de treabă, îi număr parchetul, mă doare gâtul, fac eu ceva”, a dezvăluit Dani Oțil, pe un ton glumeț.

Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate

După ce în urmă cu doar câteva săptămâni Gabriela Priscaiu și fiul ei au trecut printr-o răceala foarte neplăcută, acum sunt nevoiți din nou să travereseze acceași situație care le dă mari bătăi de cap. Atât ea, cât și micuțul Tiago nu se pot odihni deloc cum trebuie în timpul nopții, iar zilele devin din ce în ce mai agitate din cauza lipsei somnului.

„(...) A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, apoi am făcut și eu muci. După a făcut iar el, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea.”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram-ul personal.