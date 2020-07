Cum schimbi uleiul la mașină? Informații capitale de care să ții cont

In articol:

Cum schimbi uleiul la mașină? Uleiul de motor are o contribuție uriașă la buna funcționare a motorului, iar schimbarea acestuia la mașină este esențială pentru îndeplinirea funcțiilor vitale, cum ar fi curatarea motorului si a intregului sistem de angrenaj, previne aparitia ruginii si contribuie la racirea motorului.

Uleiul la mașină trebuie schimbat ținând cont de anumite informații, iar acest lucru se face, în primul rând, pentru a preveni apariția unor defecțiuni neplăcute și nedorite. În primul rând, specialiștii recomanda schimbarea periodica a acestui ulei pentru a preveni aparitia de defectiuni.

In ciuda importantei crescute si a usurintei de realizare, cei mai multi posesori de autovehicule trec cu vederea aceasta operatiune.

Cum se realizează schimbarea uleiului la mașină

În primul rand, schimbarea uleiului la mașină se produce după ce tii cont de recomandările producătorului. Aceste recomandări nu sunt transmise degeaba! Se pot alege variante cu grade diferite de vascozitate, care prezinta anumite avantaje pentru mecanismul de functionare.

De ce aspecte trebuie să ții cont când schimbii uleiul de motor la mașină

- VIN sau Vehicle Identification Number, sau mai usor de zis, seria de sasiu. In functie de aceste date, poti obtine informatii esentiale despre tipul de ulei indicat de producator pentru modelul pe care il detii. Cauta informatii despre marca, modelul masinii tale si despre uleiul indicat in cartea tehnica a masinii, in cadrul unui service auto sau a unui magazin de piese.

- Regimul de functionare al autovehiculului - daca folosesti masina zilnic, pe distante scurte, in regim de trafic supraaglomerat va fi necesar sa schimbi uleiul mai des pentru ca motorul masinii tale va fi suprasolicitat.

- Sezon - de obicei, vara este indicat sa se foloseasca uleiuri cu un grad de vascozitate mai crescut datorita temperaturii mediului ambiant. Daca insa alegi sa folosesti acelasi ulei tot anul, este bine sa optezi pentru un ulei mai subtire.

Indicat este să înveți ce presupune schimbarea uleiului, chiar dacă operațiunea are loc într-un service specializat.

De ce ai nevoie când schimbi uleiul la mașină

La schimbarea uleiului de motor, trebuie să știi că ai nevoie de scule potrivite. De exemplu, o cheie inelara/tubulara si una pentru filtrul de ulei, cric hidaulic sau suporti de tip capra, de o sursa de lumina de genul unei lampi sau lanterne si o palnie potrivita.

Vei avea nevoie de asemenea de un recipient pentru scurgerea uleiului, de prosoape de hartie, manusi de unica folosinta si o cutie de carton. Si un bidon de ulei si un filtru.

Surprinzator, deși poate parea una dintre cele mai usoare operatiuni mecanice, insa situatia este alta dupa ce ve constata ca numai sa aduni tot ce ai nevoie iti va consuma destul timp, in medie cam 2 ore. Dupa ce ai adunat toate aceste materiale, poti sa incepi efectiv manopera de schimbare a uleiului, respectand cu strictete pasii descrisi mai jos.

Cum schimbi uleiul la mașină?

Determina pozitia exacta a orificiului de scurgere al uleiului dar si pozitia filtrului. Cauta pe internet informatii despre pozitia busonului de scurgere al uleiului dar si a filtrului de care vei avea nevoie.

Afla de asemenea informatii despre marimea orificiului de scurgere al uleiului. Este esential sa cunosti pozitia exacta pentru a stii daca este cazul sa folosesti un cric pentru a avea accesul necesar. Cauta si consulta o baza de date care contine manuale de service pentru fiecare producator in parte.

Este bine sa stii de la inceput daca filtrul masinii tale se schimba pe deasupra sau pe sub masina. In cazul in care este nevoie sa folosesti un cric, asigura-te ca stii cum sa il utilizezi corect pentru a preveni aparitia de incidente sau accidente. In cazul in care crezi ca nu te descurci, apeleaza la serviciile unui mecanic.

Cumpara uleiul in functie de indicatiile producatorului. Verifica informatiile oferite de manualul de service dar obtine informatii suplimentare si de la magazinul de piese sau statia de alimentare de unde vei cumpara produsul. Personalul angajat in cadrul acestor unitati te poate ajuta cu sfaturi utile atunci cand nu esti sigur ce ulei sa alegi.

Nu schimba uleiul la mașină îmbrăcat în costum

Să nu crezi că schimbarea uleiului la mașină se poate face in hainele pe care le folosesti la plimbare sau in alte conjuncturi. Este o operatiune murdara. Pentru a efectua aceasta manopera, vei avea nevoie de sculele si materialele descrise anterior dar si de echipament de lucru, pentru ca exista riscul sa te murdaresti.

Pornește motorul înainte de a începe

Inainte de a incepe manopera, este indicat sa pornesti motorul. Nu este indicat sa incerci schimbarea uleiului cat timp motorul este incins, deoarece pot surveni accidente.

Permite motorului sa se incalzeasca lasandu-l sa functioneze aproximativ patru-cinci minute. Acest pas este necesar pentru ca prin incalzire, uleiul devine mai fluid si se poate evacua mult mai usor fata de un ulei rece.

De asemenea, cand ajunge la temperatura optima, uleiul va antrena la evacuare si eventualele resturi si impuritati existente, in caz contrar (daca nu se incalzeste motorul) acestea ramanand la nivelul cilindrului din baia de ulei.

Ai grijă unde parchezi mașina cât schimbi uleiul de motor

Este indicat sa folosesti un loc sigur si retras pentru a putea efectua in tihna manopera descrisa. Indiferent ca parchezi pe aleea din fata casei sau efectuezi schimbul in garaj, lasa masina bagata in viteza sau in mod de Parking la cutia automata, lasa geamul jos, deschide capota si actioneaza frana de mana.

Adu-ti materialele de care vei avea nevoie cat mai aproape de tine, pentru a evita pierderile de timp cu drumurile inutile.

Dupa ce ai ridicat capota, localizeaza pozitia busonului de umplere. Este posibil ca acesta sa fie inscriptionat cu tipul de ulei recomandat in cazul masinii tale (vascozitatea).

Indeparteaza capacul si aseaza palnia la nivelul busonului de umplere.

Ce trebuie să știi despre scurgerea uleiului

Plaseaza recipientul in care vei scurge uleiul sub masina. Poti folosi o tava de ulei speciala sau orice alt recipient cu o gura deschidere rezonabila.

Cu ajutorul instrumentului potrivit, desfa busonul care localizat sub nivelul baii. Este posibil sa intampini o oarecare rezistenta. Daca este nevoie de forta suplimentara, alege sa folosesti o cheie mai lunga.

Pozitioneaza recipientul de scurgere sub buson din momentul in care ai reusit sa il desfaci, dar inainte de a-l indeparta in intregime.

Ai grija sa nu scapi busonul in bazinul de scurgere pentru ca va fi nevoie sa il recuperezi. Atunci cand cea mai mare parte a uleiului s-a scurs, acesta va continua sa se scurga din ce in ce mai incet.

Desi ai fi tentat sa astepti sa se opreasca de tot, nu este indicat sa faci acest lucru deoarece s-ar putea sa fii nevoit sa astepti o perioada foarte lunga de timp.

Dupa ce ai terminat de evacuat uleiul, este bine sa verifici garnitura. Curata busonul si suprafata pe care se aplica acesta cu prosoape de hartie sau carpe curate. Verifica apoi garnitura existenta la acest nivel. Garnitura poate fi metalica sau din cauciuc.

Indeparteaza garnitura veche si inlocuieste-o cu una noua. O garnitura invechita poate cauza pierderi de lichid.

Afla pozitia exacta a filtrului in compartimentul motor si aseaza recipientul de scurgere sub nivelul acestuia. Indeparteaza filtrul de pe pozitie.

Asigura-te ca uleiul de la acest nivel este colectat de bazinul de scurgere. Este indicat ca la schimbarea filtrului sa porti manusi curate pentru a-l manevra mai usor si pentru a reduce riscul de a-l scapa. In cazul in care nu este posibil sa il indepartezi manual, este bine sa folosesti o cheie pentru filtru.

Inainte de a monta noul filtru de ulei, este indicat sa ajuti la etanseizarea garniturii noului filtru prin aplicare de ulei la acest nivel. Unge garnitura cu un pic de ulei nou astfel incat riscul de a pierde ulei prin lipsa de sigilare corecta sa fie redus la maxim.

Cu ajutorul unei bucati de material curate sterge zona cu care garnitura va veni in contact la nivelul motorului.

Ai grija ca garnitura veche sa nu se blocheze la nivelul motorului atunci cand indepartezi filtrul. Verifica filtrul vechi si existenta garniturii acestuia. In cazul in care montezi filtrul peste garnitura veche vei pierde ulei. Fii atent ca zona dintre filtru si motor sa fie curatata de ulei, de impuritati sau reziduuri.

Monteaza noul filtru prin insurubarea atenta, pana simti ca se strange. Insurubeaza-l suplimentar ¼ de rotatie, asigurandu-te in acelasi timp ca nu ai exagerat pentru ca va fi nevoie si alta data sa il desfaci.

In cazul in care vehiculul tau este prevazut cu un filtru de ulei de tip cartus, lucrurile se schimba. In aceasta situatie, filtrul este pozitionat de obicei in interiorul unei carcase care poate sa fie confectionata fie din plastic, fie din metal si este prevazut cu capac cu filet.

Operațiunile de final

Urmeaza indicatiile producatorului in ceea ce priveste strangerea capacului. Ai grija sa nu depasesti limitele impuse de producator pentru a nu deteriora filetul.

Verifica pentru ultima oara busonul de umplere si filtrul nou instalat. Verifica stabilitatea acestora pe pozitie si strangerea necesara a busonului.

Aplica palnia la nivelul gurii de umplere si introdu in rezervor cantitatea indicata de producator. In cazul in care capacitatea rezervorului este de 5 litri, este indicat sa introduci doar 4,5 litri.

Dupa ce ai inchis rezervorul cu capac, porneste motorul. Dupa ce il lasi sa mearga aproximativ 10 secunde il poti opri. Acest pas permite distribuirea uleiului in circuit si o usoara lubrifiere a motorului.

Inainte de a verifica acest lucru, masina trebuie sa fie oprita. Foloseste-te de joja pentru a determina nivelul exact si suplimenteaza cantitatea de ulei daca este nevoie pentru a ajunge la nivelul de max indicat de tija.

Ai grija sa duci uleiul de motor vechi si filtrul schimbat la un service sau o unitate care primeste astfel de produse pentru a fi reciclate. Este ilegal sa arunci uleiul de motor folosit in alt mod decat cel indicat anterior.

In acest timp, verifica busonul si zona in care se afla montat noul filtru de ulei. Verifica daca gura de umplere este bine stransa.

Verifica existenta unor eventuale scurgeri. Dupa ce au trecut cele 10 min, opreste din nou motorul. Dupa ce i-ai permis sa se raceasca circa 2 min, evalueaza din nou cantitatea de ulei.

In cazul in care masina ta este prevazuta cu un martor de mentenanta, nu uita sa il resetezi dupa ce ai schimbat uleiul.

Noteaza in partea stanga a compartimentului motor numarul de kilometri si data la care ai efectuat schimbul de ulei. Pentru majoritatea masinilor, este indicat ca schimbul uleiului de motor sa se faca intre 5.000 – 8.000 km. Informatii exacte cu privire la acest lucru poti gasi in manualul de service al masinii tale.

Schimbarea uleiului masinii nu este neaparat o manopera complicata, desi poate prezenta anumite riscuri generate de lipsa informatiilor necesare sau de accidente.

In cazul in care te documentezi temeinic si urmezi etapele descrise mai sus cu strictete, este posibil sa reusesti sa schimbi uleiul fara probleme. In caz ca masina ta este mai noua sau nu simti ca ai suficiente informatii pentru a indeplini aceasta procedura, adreseaza-te unui service specializat.