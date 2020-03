Andreea Pirui și Marius s-au împăcat și pare că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Cei doi au trecut printr-o serie de scandaluri după ce Andreea Pirui ar fi aflat că Marius mai vorbește și cu alte fete și în plus, nici nu voia să îi dea parola de la telefon.

Acum cei doi concurenți de la Puterea Dragostei par mai fericiți ca niciodată, iar acest lucru se vede cu ochiul liber la o scurtă prrivire pe conturile lor de Instagram. Andreea Pirui și Marius nu contenesc să se afiseze pe conturile lor de Instagram. Cei doi imortalizează fiecare moment împreună și nu contenesc să se alinte, în văzul tuturor.

„Iubirea mea❤️”, este comentariul postat pe Instagram de Andreea Pirui, iar Marius i-a răspuns cu un alint: „soricelul meu iubit🐹❤️

Pozele frumoase și cuvintele frumoase pe care și le adresează unul altuia, fac deliciul fanilor care nu contenesc să îi aprecieze pe Instagram.

„Sunteti tare frumusei in poza, dar asta nu e o noutate pentru ca mereu ati fost asa. In schimb am vazut ultimele 2 live-uri ale voastre si am ramas placut surprinsa pentru ca se vede o schimbare la voi si mai ales la Andreea... În bine bineinteles../ Cei mai frumosi❤️ / Ce faini sunteti😘🥰❤️💐”, sunt doar câteva dintre comenatriile fanilor cuplului de la Puterea Dragostei.

Andreea Pirui de la Puterea Dragostei a apărut în lacrimi în emisiune

Andreea Pirui este în doliu. În timp ce se afla la filmări, concurenta de la Puterea Dragostei a aflat că o rudă a încetat din viață. Este vorba despre un verișor, care a murit într-un accident.

Andreea Pirui a intrat plângând în casă, iar Ella a întrebat-o ce a pățit. Concurenta a spus câteva cuvinte despre tragedia care s-a abătut asupra familiei ei, apoi a ieșit afară.

