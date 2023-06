Cum se descurcă Andrei Aradits ca tată singur, după ce a divorțat de Andreea? Fiul actorului va termina liceul anul acesta : „Eu am foarte mari emoții”

In articol:

Andrei Aradits a trecut printr-un divorț dureros, după mai bine de 17 ani pe care i-a petrecut alături de mama copilului său. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, dar mai ales pe fiul acestora, Eric, care a acceptat destul de greu ruptura dintre părinții, decizând să rămână alături de tatăl său.

Actorul a vorbit despre rolul de tată singur, dar și despre așteptările pe care le are de la fiul său, mai ales că mai este foarte puțin până când acesta va susține examenul maturității.

Andrei Aradits, emoții mari pentru fiul său

Actorul este un tată extrem de implicat și grijuliu, motiv pentru care își dorește tot ce este mai bun pentru fiul său. Tocmai de aceea, Andrei Aradits a mărturisit că are mari emoții pentru Eric, deoarece Bacalaureatul se apropie cu pași repezi, iar greva profesorilor nu a ajuns încă la final.

„Fi-miu trebuie să dea Bac-ul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei, că fi-miu dă Bac-ul. Din păcate, eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el”, a declarat actorul pentru ego.ro.

Andrei Aradits este mândru de fiul său și de evoluția pe care avut-o, motiv pentru care are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Mai mult decât atât, actorul se poate declara un tată împlinit, iar acum este alături trup și suflet de Eric, deoarece urmează ca acesta să aibă parte de două evenimente extrem de importante din viața sa: examenul maturității și admiterea la facultate.

„Independent este, sigur pe el- da, caracter puternic- da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na”, a mai declarat Andrei Aradits pentru sursa menționată anterior.

Actorul își dorește ca fiul său să studieze în afară

Ca oricare alt părinte, Andrei Aradits își dorește tot ce este mai bun pentru fiul său, tocmai de aceea ar vrea ca acesta să studieze în afara granițelor țării. Deși prima opțiune ar fi fost Marea Britanie, cei doi s-au lovit și de componenta financiară, dat fiind faptul că prețurile au crescut după ce britanicii au decis să iasă din Uniunea Europeană. Următoarea pe listă ar fi Irlanda, iar Eric și-a depus deja actele, iar acum așteaptă să fie acceptat pentru a începe un nou capitol din viața sa în calitate de student.

„Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate….Am încercat să îl îndrum cumva către o facultate de afară. Problema este că toate facultățile de profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute”, a declarat Andrei Aradits în cadrul unui podcast.

