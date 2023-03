Cum se descurcă Andrei Aradits cu banii, după ce a rămas cu fiul său în urma divorțului. Chiar el a făcut mărturisirea asta

In articol:

Vestea cum că Andrei Aradits și soția acestuia și-au spus adio și au decis să o ia pe drumuri diferite a șocat pe toată lumea. Cei doi trăiau o frumoasă poveste de dragoste de 17 ani și au împreună un băiat ajuns la vârsta maturității.

Cum se descurcă Andrei Aradits cu banii, după divorțul de mama fiului său

Din păcate, divorțul l-a costat destul de mult pe actor, iar acesta a fost nevoit să facă ceva ce nu și-ar fi dorit neapărat.

Invitat în cadrul unui podacast, Andrei Aradits a fost mai sincer ca niciodată și a spus lucrurilor pe nume. Acesta a vorbit deschis despre divorțul de femeia care i-a fost alături timp de foarte mulți ani, dar și despre situația sa financiară. Bărbatului nu i-a fost rușine absolut deloc în a recunoaște că fiind numai el cu fiul său acum, a fost nevoit să apeleze la rezervele de bani pe care le are.

Actorul are așteptări foarte mari de la băiatul lui și își dorește ca acesta să aplice la o facultate în străinătate. Andrei Aradits este conștient că trimiterea lui Eric la studii în altă țară necesită foarte mulți bani, dar știe și că această experiență îl poate maturiza și responsabiliza pe mai bine decât orice altceva.

„Am intrat în rezerve, dar, da. Ideal ar fi, și eu îmi doresc să facă facultatea afară nu neapărat pentru că afară umblă câinii cu covrigii în coadă, dar mi se pare foarte important pentru el să aibă o perioadă în care va trebui să se gestioneze de unul singur. Indiferent ce informații va primi de la facultatea aceea, dar să stai undeva, să devii independent, să trebuiască să îți gătești singur, să ai nevoie de mai mulți bani și să te angajezi, habar nu am”, a declarat Andrei Aradits.

Andrei Aradits și Eric [Sursa foto: Instagram]

Andrei Aradits a căutat validare pe aplicațiile de dating

Andrei Aradits a început sesiunile de terapie la psiholog pentru a trece mai ușor peste această schimbare din viața sa. La început, actorul a recunoscut că a căutat validare pe aplicațiile de dating, de acolo de unde s-a ales și cu câteva întâlniri, însă totul a luat sfârșit în momentul în care vedeta și-a dat seama că femeile se pot îndrăgosti de el.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu, gata”, mai spus acesta.