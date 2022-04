Cum se împarte Simona Pătruleasa între familie și pupitrul știrilor, de Paște: "Anul acesta voi lucra tură dublă" | EXCLUSIV

In articol:

Simona Pătruleasa este una dintre cele mai îndrăgite jurnaliste din România. La cei 47 de ani, arată mai bine decât majoritatea adolescentelor din ziua de azi. Pe lângă carieră, se bucură și de o familie minunată, fiind extrem de mândră de fiica ei, Ingrid.

Simona Pătruleasa, la muncă de Paște

Prezentatoarea de știri a muncit mult pentru succesul pe care îl are azi, dar nu a uitat niciodată să fie un om simplu și modest.

Simona Pătruleasa are o familie minunată, cu care se mândrește foarte tare. Este pur și simplu îndrăgostită de fiica ei, Ingrid. Însă, pe cât de mult își iubește familia, Simona Pătruleasa nu se poate bucura prea mult de ea, deoarece de Paște muncește. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, prezentatoarea de știri ne-a povestit cum se va împărți între job și oamenii dragi.

"Noi, de când o avem pe Ingrid, respectiv de 10 ani și ceva, facem toate sărbătorile împreună cu părinții și ai mei și ai soțului. Anul ăsta și lucrez, lucrez tură dublă, adică și prânz și seară, deci voi fi cumva și cu ei, dar și pe drumuri și voi petrece Paștele împreună cu colegii.", a declarat Simona Pătruleasa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Simona Pătruleasa, împlinită cu familia ei

Simona Pătruleasa ține mult la tradițiile și obiceiurile românești. Aceasta este o româncă convinsă, care își iubește țara. Deși este o femeie împlinită, care arată perfect, are job-ul și familia visată, totuși Simona Pătruleasa are temeri. Cu cât înaintează în vârstă, vedeta își dă seama cât de important este timpul petrecut cu familia, mai ales cu părinții.

"Da, sunt adepta tradițiilor, pentru că până la urmă trebuie să avem niște lucruri care să ne bucure, să ne facă viața mai frumoasă. Pe mine nimic nu mă bucură mai mult decât timpul petrecut cu părinții. E ceva special pentru mine, sunt recunoscătoare în fiecare zi că îi am alături de mine, pentru că eu mai am puțin și împlinesc 50 de ani și atunci e mare lucru să îi am pe părinți și să ne bucurăm cu ei de sărbători.", a mărturisit Simona Pătruleasa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.