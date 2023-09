Cum se înțeleg Anda Sârbei și Matei Negrescu în afara platoului de filmat. „Contează foarte mult să cunoști oamenii cu care lucrezi”

In articol:

Anda Sârbei și Matei Negrescu sunt protagoniștii serialului „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

Iată cum se înțeleg cei doi actori.

Frumoasa actriță Anda Sârbei și celebrul Matei Negrescu, sunt protagoniștii serialului „Lasă-mă, îmi place! Camera 609!”. Povestea comediei romantice are la baza relația dintre Eva și Victor, personajele principale.

Deși nu este vorba de dragoste la prima vedere, între cei doi se creează o conexiune și trec prin diferite etape interesante. În plus, serialul prezintă povestea unei moșteniri neobișnuite, stabilită printr-un testament, care stârnește competiție și conflicte între candidați.

Eva, personajul interpretat de Anda Sârbei, este o tânără frumoasă, ambițioasă, pasionată de design interior și absolventă a facultății de arhitectură, singura cu studii superioare din familia ei.

„Eva îmi este un personaj foarte drag, cu care am multe în comun, așa că îmi e ușor să mă apropii de ea. Este fata serioasă din familia Georgescu, care muncește mult pentru a-și îndeplini planurile de viitor, însă o decizie pe care nici măcar ea nu a luat-o, ci mama ei, urmează să-i schimbe drumul. Va trebui să facă alegeri importante, care însă nu se dovedesc a fi bune de fiecare dată.

Totuși, mama și surorile ei îi sunt alături, tratând cu mult umor și ironie toate impedimentele. Este într-adevăr o provocare și o bucurie să joc un rol atât de important în acest proiect.”, a mărturisit Anda Sârbei despre rolul său.

Cum se înțeleg Anda Sârbei și Matei Negrescu în afara platoului de filmat [Sursa foto: Instagram Anda Sarbei]

„Victor e un bărbat cu coloană vertebrală și o busolă morală sănătoasă, responsabil și dependent de muncă, un om care a suferit din dragoste și a renunțat la ideea romantică despre relații. În plus, mai e și ușor răsfățat, perfecționist și, ocazional, nevrotic.

Personalitatea sa aș zice că s-ar încadra într-un indicator ISTJ în sistemul de clasificare Meyer Briggs. Dar ca în cazul oricărui om serios, care jură că nu are nevoie de nimeni în viața lui și că "dragostea e pentru proști", în spatele fațadei reci se ascunde o sensibilitate și o dorință pentru ceva mai mult decât pragmaticul cotidian. Habar nu are ce mână urmează să-i ofere destinul!”, a dezvăluit Matei Negrescu despre personajul său.

Cum se înțeleg Anda Sârbei și Matei Negrescu în afara platoului de filmat

Anda Sârbei și Matei Negrescu au avut o conexiune încă de la casting. Cei doi actori se înteleg foarte bine pe platourile de filmare și au reușit de fiecare dată să comunice natural și să filmeze chiar și scenele romantice, chiar de la începutul serialului.

De asemenea, faptul că petrec multe ore la repetiții îi ajută să se cunoască mai bine și să își modeleze personajele mai ușor. De curând, Anda Sârbei a declarat că se înțelege bine cu Matei Negrescu, dar nu crede că ar putea forma un cuplu cu partenerul său de scenă.

„Ne înțelegem bine, însă în timpul relativ scurt de până acum nu am reușit încă să formăm o legătură în afara celei profesionale. Nu cred în dragoste la prima vedere. Poate doar în îndrăgosteală la prima vedere, pentru mine înseamnă altceva toată povestea asta.”, a declarat Anda Sârbei, într-un interviu pentru Viva.

„În echipa asta mă simt super bine, pentru că am apucat să ne cunoaștem la repetiții, am repetat foarte mult. Și am ajuns să cunosc și regizorii și să luăm masa împreună. Cred că, contează foarte mult să cunoști oamenii cu care lucrezi.”, a mărturisit Matei Negrescu.

