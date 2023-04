Cum se înțeleg copiii Anamariei Prodan cu iubitul Flavius Nedelea?! Impresara a mărturisit tot: "Au ce să învețe de la el" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Anamaria Prodan pare că a ieșit, în sfârșit, soarele. Vedeta traversează o perioadă extrem de frumoasă și specială.

S-a aflat recent cine este bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze, așa că sexy impresara și Flavius Nedelcu și-au oficializat și relația.

Într-un interviu de excepție acordat Corneliei Ionescu, Anamaria Prodan a vorbit despre relația pe care o are cu actualul iubit, despre regrete, dar și despre afacerile pe care le dezvoltă împreună. Dincolo de aceste lucruri, sexy impresara a povestit și cum se înțeleg copiii ei cu noul iubit.

Anamaria Prodan, susținută de Flavius Nedelea în momentele grele

Ultimul an nu a fost chiar cel mai ușor din viața Anamariei Prodan, însă Flavius Nedelea se pare că a avut întotdeauna o vorbă bună cu ajutorul căreia să o încurajeze pe impresară. Vedeta iubește din nou, iar la adresa bărbatului care i-a furat inima are doar cuvinte de laudă.

"Toate cuvintele pe care mi le spunea sunau așa: Întotdeauna, după furtună, vine soarele. Întotdeauna să i credință în Dumnezeu că binele va triumfa și că ești un om minunat. Să încerci să păstrezi, cu tatăl copilului tău o relație frumoasă și decentă", a explicat Anamaria Prodan, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură YouTube]

Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au dat lovitura și în afaceri

Sexy impresara a mărturisit că relația ei cu Flavius Nedelea nu este doar sentimentală, ci și profesională. Cei doi au devenit și parteneri de afaceri, dezvoltând un business cu yahturi de lux. Așa s-a întâmplat și că au mers împreună pe Coasta de Azur, iar vacanța de vară o vor petrece pe iahturile lor, tot în destinații de lux.

"Avem mai multe bussines-uri împreună, unul dintre cele este foarte frumos, cu ambarcațiuni de lux și am mers să vedem câteva ambarcațiuni. Niște iahturi foarte frumoase. Noi vara o petrecem pe iaht, pe iahturile noastre de data aceasta și abia aștept să îmi învit prietenii și familia și să ne trăim povestea departe de tot.

Sunt o răsfățată! Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea, după nașterea copiilor mei. Când mă uit înapoi am să le mulțumesc mereu și primului și celui de-al doilea soț pentru că mi-au oferit cele mai frumoase daruri din viața mea, copiii mei", a mai povestit Anamaria Prodan, pentru WOWnews.

Anamaria Prodan și Flavius Nedelcu [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțeleg copiii Anamariei Prodan cu noul iubit

Vedeta a vorbit și despre lucrurile pe care copiii săi le pot învăța de la noul iubit. Flavius Nedelea este extrem de respectat de către copiii impresarei, iar faptul că el reprezintă un adevărat model în afaceri pentru ei o bucură mult pe Anamaria Prodan.

"Copiii îl respectă și au ce să învețe de la el. Și pe partea de bussines pentru mine este unul dintre cele mai importante lucruri că pot învăța ceva pe partea aceasta.(...) Am luat lucrurile încet și cu mare grijă, având discuții despre fiecare amănunt din viața noastră, foarte serioase. Împreună am luat toate deciziile și niciodată nu am avut scandaluri sau divergențe. La noi nu există așa ceva", a mai explicat vedeta.

