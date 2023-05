Cum se înțeleg copiii Deei Maxer cu noul ei iubit? Artista le-a făcut deja cunoștință micuților cu Robert. Imaginile vorbesc de la sine

In articol:

Deea Maxer și-a refăcut viața după divorțul de Dinu, iar acum pare mai fericită ca niciodată. Nu se mai ferește deloc de ochii lumii, iar relația devine din ce în ce mai serioasă.

Tânăra mămică le-a făcut deja cunoștință copiilor ei cu noul iubit, iar, recent, a împărtășit cu admiratorii din mediul online o serie de imagini de la un eveniment din familie, acolo unde au fost prezenți de la mic la mare.

Cu numai o zi în urmă, Deea Maxer a ieșit în oraș cu noul său iubit, acolo fiind prezentă și fiica sa. După ce a postat în mediul online o fotografie în care îl sărută pe bărbat pe obraz, fosta soție a lui Dinu le-a dat de înțeles fanilor săi că tânărul de care s-a îndrăgostit are o relație foarte frumoasă de prietenie și cu fiica sa.

Deea Maxer, imagine emoționantă cu fiica sa și noul ei iubit

După plecarea de la evenimentul în familie, Deea Maxer a surprins cu telefonul mobil momentul în care noul ei iubit, Robert, pe motor fiind, s-a apropiat de geamul mașinii sale, acolo unde se afla fiica sa, timp în care cei doi au interacționat, făcând câte o inimioară unul spre altul.

Fosta soție a lui Dinu a surprins emoționantul moment, dând de înțeles în mediul online că este fericită pentru că noul său iubit are o relație frumoasă inclusiv cu fiica sa, un lucru foarte important pentru orice mămică care își reface viața.

Dinu Maxer și Ada s-au despărțit

La scurtă vreme după ce Dinu Maxer a anunțat că a cunoscut pe altcineva și că a început să formeze un cuplu, tânăra a decis să pună capăt relației din cauza presiunii media care s-a pus pe umerii ei, mărturisind că a fost totul mult prea mult pentru ea.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile.

Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a mai anunțat fosta iubită a lui Dinu Maxer, care a recunoscut că înainte de artist a fost implicată într-o relație de lungă durată, dar nu a fost căsătorită. „Doresc să specific că nu am fost căsătorită, am avut într-adevăr o relație care s-a încheiat în urmă cu câteva luni. Vreau să clarific acest lucru din respect față de omul cu care am avut o relație, pentru că a fost și el târât în acest circ mediatic, iar cunoscându-l știu că, la fel că mine, nu își dorește mediatizare.”, a spus Ada, conform Spynews.