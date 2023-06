Cum se înțeleg, de fapt, Cristi Brancu și Oana Turcu? Prezentatorul a făcut dezvăluiri despre relația cu soția lui, după 15 ani de mariaj: „Am momentele mele de oboseală”

In articol:

Cristi Brancu și Oana Turcu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Prezentatorul TV și soția lui sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună un băiat, pe Tudor, care va împlini în curând 12 ani. Cristi Brancu a dezvăluit cum se înțelege cu partenera sa de viață, după un deceniu și jumătate pe care l-au petrecut împreună.

Prezentatorul TV a mărturisit că a avut noroc atunci când a întâlnit-o pe mama copilului său. Vedeta a dezvăluit că el și Oana se înțeleg foarte bine și sunt compatibili din toate punctele de vedere. La fel ca și el, și soția sa activează în domeniul jurnalismului și își înțelege foarte bine partenerul atunci când vine vorba despre carieră.

„Am noroc! Am devenit om însurat și după aceea tată, nu din prima așa, și din acest punct de vedere îi mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit alături și m-am întâlnit cu femeia care înțelege ceea ce fac. În momentul în care, ca orice om, am momentele mele de oboseală, de întrebări, de incertitudini, am un partener foarte bun de dialog care mă iubește cum nu m-a iubit nimeni în viața mea. (…) Ea a făcut șapte ani singură emisiune la un post de televiziune, acolo a fost numai drumul ei, eu n-am avut niciun fel de rol. Ea înțelege meseria asta. E foarte important în viață să defilezi cu un om care te înțelege și care e în aceeași ligă cu tine cultural, emoțional, profesional, că altfel nu înțelege, și când nu înțelege întreabă și nu trece prin filtrul propriu”, a declarat Cristi Brancu pentru Unica.ro.

Cum au ales Cristi Brancu și Oana Turcu să își crească fiul

Celebrul prezentator și soția lui sunt părinții unui băiat care va împlini vara aceasta 12 ani. Din dragostea lor a rezultat Tudor, despre care Cristi Brancu spune că el și soția sa l-au educat cu multă atenție, dar îi oferă multă libertate pentru a alege ceea ce își dorește să facă în viață.

„ Am ales să ne educăm copilul cu foarte multă atenție, cu o aplecare către ceea ce-l pasionează. Nu suntem părinți care să omorâm copilul. Copilul trebuie, în primul rând, să facă pe lumea asta ce-i place. N-o să devină aproape inginer ca ta-su pentru că trebuia, o să devină ceea ce trebuie el să devină. Îi las libertatea de a alege ceea ce-și dorește, îl ocrotim astfel încât să fie cât mai bine, dar avem grijă mulțumită familiei și faptului că socrii mei mă ajută”, a mai povestit Cristi Brancu.

În plus, Cristi Brancu se consideră un tată permisiv pentru băiatul său, însă când vine vorba despre școală și teme, devine foarte serios și își sfătuiește fiul să lase joaca deoparte. Prezentatorul TV a mai declarat că Tudor este un copil foarte ascultător, care a crescut într-un mediu plin de dragoste.

„Sunt un tată permisiv în sensul în care nu sunt un tată rigid și un tată dur. Dar când avem deadline să facem o temă sau avem un test, nu ne mai jucăm. Dar să știți că avem foarte mult noroc, este un copil care înțelege și, în momentul în care știe că trebuie să învețe, nu caută subterfugii, nu țipă, adică nici nu trebuie să fiu altfel decât permisiv, că e material bun. E foarte important ca orice copil să crească într-un mediu în care simte dragoste, înțelegere și dacă așa a făcut destinul ca părinții să se iubească și să fie împreună, n-are cum să se dezvolte decât frumos. De la noi nu a învățat să mintă, n-a învățat să-și fenteze propriul destin ca să ajungă poate mai repede undeva de unde se poate și prăbuși” , a mai spus celebrul prezentator.