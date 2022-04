In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru serialul „Adela”, iar din toamna anului 2021 formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea modenă. Deși pentru unii oameni această perioadă de timp este una foarte scurtă, ei bine, actorii s-au mutat deja împreună.

Iată cum se înțeleg Vlad Gherman și Oana Moșneagu în prezent!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au făcut relația publică printr-un video pe Youtube

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cunoscut pe platourile de filmare, acolo unde mai întâi au devenit prieteni, urmând ca mai apoi să se îndrăgostească unul de celălalt. Aceștia au fost rezervați în a declara că sunt un cuplu, motiv pentru care nu s-au grăbit să facă publică relația.

Cum se înțeleg Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Au trecut aproape trei luni de când au făcut relația publică [Sursa foto: instagram.com/oana_mosneagu]

Vlad a mărturisit într-unul din vlogurile sale de pe YouTube că decizia de a ține ascunsă o perioadă de timp relația cu Oana a fost luată și din pricina temerilor legate de Ruxandra Ion, regizorul serialului „Adela” și totodată mama adoptivă a Cristinei Ciobănașu: „M-am despărțit de Cris și toți trei lucram în același proiect. Eu mă îndrăgostesc de Oana, Oana de mine, negăm, apoi încercăm. Începem o relație, dar nu știe nimeni. Se consolidează relația, dar, în continuare, nu știe nimeni. Cel mai mare prag a fost să-i spunem doamnei Ruxandra.

Aveam frica asta că o să-i spun doamnei Ruxandra, după ce am stat atâta timp la ea cu Cris, îmi făceam griji legat de ce va zice. A doua oară era cum o să-i spun lui Cris, știind că ea deja era într-o relație cu Alex. Era ciudat. Asta a fost cea mai mare barieră, care, odată depășită, totul a curs foarte firesc. Ne-am relaxat. Ruxandra s-a mega bucurat, m-am mega emoționat, a fost ca o eliberare.”, au fost cuvintele actorului.

Citeste si: Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf s-au împăcat? "Amândoi întotdeauna"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Oana Moșneagu, despre legătura apropiată dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: ”Se întâlnesc foarte mult”. Care este relația celor trei

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au făcut relația publică în cadrul unui vlog făcut de ei pentru Youtube la data de 29 ianuarie 2022. Însă, chiar dacă actorii au păstrat doar pentru ei povestea de dragoste, fanii au început să facă asocieri imediat cum au văzut că postările lor din mediul online par realizate în aceleași locații.

Cum se înțeleg cei doi actori

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt în prezent unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi actori lucrează împreună la filmările serialului „Adela”, se plimbă peste tot împreună, fac vloguri împreună, iar de curând s-au și mutat împreună în apartamentul închiriat de Vlad Gherman. Actorii au făcut marele pas în luna martie 2022, iar de atunci își trăiesc povestea de dragoste în deplină armonie.

Cum se înțeleg Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Au trecut aproape trei luni de când au făcut relația publică [Sursa foto: instagram.com/oana_mosneagu]

Citeste si: Oana Moșneagu, fotografii de colecție, din vremea copilăriei. Cum arăta actrița pe când avea doar câțiva ani

Potrivit spuselor fostului iubit al Cristinei Ciobănașu, decizia a venit în urma faptului că petrec foarte mult timp împreună și nu văd rostul să mai locuiască separat. Totodată, motivația alegerii apartamentului său a fost distanța mai mică față de zona în care se filmează pentru „Adela”:

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră. E un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.”, a povestit Vlad Gherman pe YouTube.

Surse: instagram.com, youtube.com, fanatik.ro