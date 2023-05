Cum se înțelege Anamaria Rosa cu mama sa, după moartea lui Aurelian Preda?! „Am început să plâng”. Femeia a apărut pentru prima dată la TV: „Nu despre asta vreau să vorbim”

In articol:

Cristi Brancu i-a făcut o surpriză de proporții Anamariei Rosa, fiica regretatului Aurelian Preda. Tânăra a venit alături de un artist pentru a-și promova cea mai nouă piesă, însă mare i-a fost mirarea când a văzut ceea ce a urmat.

Cum se înțeleg, de fapt, Anamaria Preda și mama sa

Mama ei a intrat pentru prima dată în direct, iar momentul a fost plin de emoție. Iată cum se înțeleg, de fapt, cele două, la șapte ani de la moartea artistului!

Anamaria Preda a fost mult mai atașată de tatăl său, figura maternă fiind plecată în străinătate. Artista a petrecut mai multe momente din viața sa alături de regretatul interpret de muzică populară, însă după moartea lui, s-a apropiat din ce în ce mai mult de mama sa.

Anamaria Preda a recunoscut că nu a avut o relația atât de strânsă cu mama sa, însă în ultimul an au început să se apropie și chiar se vizitează și să își vorbească mai des. Mai mult decât atât, artista speră ca femeia să îi facă o surpriză de ziua sa și să vină în România.

”Cristi Brancu: Vă rog să-mi spuneți despre fata dvs. ce ar trebui să știe eu. Că am mai văzut-o, dar povestiți-mi dvs.

Mama Anamariei: Anamaria este o luptătoare. Chiar m-am emoționat acum, de data asta. E prima dată când eu apar pentru că până acum eu nu am apărut niciodată. Este o învingătoare și o fată foarte puternică.

Cristi Brancu: De câte ori te vezi tu cu mama ta? Mama ta nu este în România.

Anamaria: Nu este în România. Până acum un an de zile ne vedeam destul de rar, doar când mergeam eu în vacanțe, o dată pe an, cam așa. De vreun an de zile trece mai des pe la mine și acum, dacă tot se apropie ziua mea de naștere în iunie, la sfârșitul lunii, mă gândesc că poate o să-mi facă o surpriză, totuși.

Mama Anamariei: Da, bineînțeles. În curând o să vin. Asta e și surpriza mea, o să facem ziua ta de naștere împreună. În curând o să vin în România.

Anamaria: Să nu uiți și cadoul, te rog

Mama Anamariei: Știi foarte bine ce ți-am promis. Ceva ce își dorești tu de foarte mult timp”, și-au mărturisit cele două, în direct.

Mama Anamariei Preda, pentru prima dată la televizor [Sursa foto: Captură Video]

Anamaria Preda, mesaj de dragoste pentru mama sa

Nu este un secret faptul că Anamaria Preda a fost mult mai atașată de tatăl ei, motiv pentru care vestea decesului a devastat-o cu totul. Din fericire, mama sa a fost alături de ea și a susținut-o, creându-se astfel o legătură specială între ele în ultimii ani. Cele două au învățat să se iubească reciproc, iar Anamaria i-a oferit mamei sale o șansă și a acceptat să facă parte din viața ei cu mult mai mult. Acum, cele două sunt foarte apropiate și au o relația extraordinară.

Anamaria a ținut să precizeze faptul că deși s-a speculat că figura maternă nu ar fi prezentă în viața ei, realitatea este cu totul și cu totul diferită. Tânăra artistă i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, moment în care femeia a început să plângă de fericire.

”Cristi Brancu: Vreau două lucruri să-mi spui. O să vă întreb pe dvs. pentru că Anamaria a devenit cunoscută lumii și ca fiind și cea pe care a investit-o cu sentiment patern Aurelian Preda. Puteți să-mi spuneți despre legătura dintre fata dvs. și Aurelian Preda? Cum vedeți dvs. această relație?

Mama Anamariei: Ana era totul pentru Aurelian Preda. Era puterea lui, era viața lui, pot să spun asta. Era totul pentru el.

Cristi Brancu: E adevărat. Din păcate Aurelian Preda, un artist absolut spectaculos și fabulos care transmitea extraordinar și cânta minunat a plecat foarte devreme, dar nu despre asta vreau să vorbim. Te rog frumos să-mi spui acum, să-i faci o declarație de iubire mamei tale! Să o faci să se piardă de tot, să plângă în direct, să-i cadă machiajul!

Anamaria: Eu chiar cred că o să plângă pentru eu în general nu prea îi fac declarații de dragoste mamei mele. Mamă, eu cu tine nu am avut o relația atât de legată cât timp eu am fost mică, însă iată că am reușit să recuperăm toată perioada asta în ultimii ani. Sunt foarte fericită că, deși tatăl meu nu mai este printre noi, te am pe tine și nu o să fiu singură pe această lume, așa cum foarte mulți au spus. Așa cum foarte mulți au spus și au speculat că tu îți faci viața, că nu am o mamă, că nu am o familie, nu este adevărat! O am! Doar că tatăl meu a fost totul pentru mine, iar acum că el nu mai este, iată că tu i-ai luat locul și îți mulțumesc pentru tot și știi că te iubesc, că am început să plâng când pleci de pe la mine de acasă. Eu care nu prea făceam asta.

Mama Anamariei: Te iubesc! Știi foarte bine, m-am emoționat. Și să știi că nu trebuie să ascultăm gura lumii pentru că e foarte ușor să judeci când nu cunoști o persoană și când nu cunoști povestea unei persoane. E foarte ușor să judecăm, din păcate”, a fost declarația de iubire din partea Anamariei pentru mama sa.