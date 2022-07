Cum se înțelege Anca Serea cu mama lui Adi Sînă. Vedeta nu a vizitat niciodată casa părintească a soțului ei

In articol:

De regulă, Anca Serea și Adi Sînă își țin familia departe de lumina reflectoarelor. Dar atunci când sunt luați la întrebări în mod oficial, cei doi soți nu ezită să vorbească despre viața lor personală.

După ce au recunoscut că nu totul este numai lapte și miere în familia lor, așa cum pare din exterior, ba chiar, că unele certuri i-au făcut de multe ori să se gândească și la un posibil

divorț, acum Anca Serea vorbește și despre mama soacră.

Citeste si: „Mamă singură” Anca Serea, gestul care i-a băgat pe fani la bănuieli! Vedeta a plecat de acasă fără soțul său

Cum se înțelege Anca Serea cu mama lui Adi Sînă [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Venim la biserică să primim binecuvântarea”. Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei, George, s-au logodit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anca Serea își vede foarte rar soacra

Fosta prezentatoare a recunoscut ce fel de relație are cu mama lui Adi Sînă, și-a spus părerea despre cea care l-a adus pe lume pe cântăreț, dar a făcut și o mărturisire uluitoare.

Deși sunt căsătoriți din anul 2015 și au patru copii împreună, Anca Serea, până acum, nu a călcat pragul casei părintești a soțului ei. Vedeta spune că nu a ajuns niciodată să viziteze locul de unde se trage celebrul cântăreț.

Acum, însă, cu mic, cu mare, toată familia se îndreaptă spre Baia Mare, pentru a-i face o vizită bunicii paterne, despre care ”mama eroină” a showbiz-ului, căci a adus pe lume șase copii, are numai cuvinte de laudă.

Anca Serea spune că mama sa soacră este o femeie de pus la rană, pe care, însă, o vede foarte rar, de vină fiind distanța mare care le desparte.

Cum ea nu a ajuns niciodată până acum la Baia Mare, doar mama lui Sînă îi vizitează la București, dar doar o dată sau de două ori pe an.

Citeste si: Anca Serea a ajuns pe mâna medicilor! Ultimele detalii despre starea de sănătate a soției lui Adi Sînă: „Niciun fel de rezervă, era zero”

„De dimineață am plecat împreună cu copiii și cu Adrian. Mergem la Baia Mare. Da, sigur că da! (n.r să fie o distanță mai mică între ea și soacră). De ce nu? Este o femeie deosebită. Am foarte mult respect pentru ea și, da, este un om foarte de treabă, dar, din păcate, distanța este foarte mare și ea ajunge o dată sau de două ori pe an la București, eu cu atât mai puțin în zona aceea. Adi merge mai des, pentru că are mai multe concerte, dar eu nu am fost până acum, spre exemplu. Adi a decis să ne arate împrejurimile și copiilor locul unde s-a născut”, a mărturisit Anca Serea, la un post TV.