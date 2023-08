Cum se înțelege, de fapt, Nico cu fiii ginerelui său dintr-o relație anterioară? Artista a vorbit deschis despre asta: „Merg să le fiu alături”

In articol:

Nico este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, iar melodiile sale au fost întotdeauna îndrăgite de public.

Mai mult decât atât, datorită carismei și talentului său, artista a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Îndrăgita cântăreață se declară o femeie împlinită atât pe plan profesional, bucurându-se de numeroase proiecte importante, cât și în viața personală. În luna ianuarie fiica sa a adus pe lume un băiețel pe care îl iubește enorm. Cu toate acestea, ginerele său mai are doi copii dintr-o relație anterioară, pe care Nico îi adoră.

Nico nu face niciodată diferențe între nepotul său și copiii ginerelui său, dintr-o căsnicie anterioară

Nico se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Are o carieră de succes pentru care a muncit, însă, foarte mult. Publicul o adoră, motiv pentru care are numeroase concerte și spectacole.

Mai mult, la cei 53 de ani ai săi, Nicoleta Matei se declară o bunică extrem de fericită.

Fiica sa a adus pe lume un băiețel minunat, motiv pentru care îndrăgita cântăreață nu își mai încape în piele de bucurie. Cu toate acestea, a mărturisit că are o relație extraordinară și cu fiii ginerelui său dintr-o relație anterioară și nu face niciodată diferențe între aceștia și Mathias.

„Nepoții din partea lui Alexandru, soțul fiicei mele, așa le spun, nepoții mei… Copiii lui Alexandru împlinesc mâine vârsta de 10 ani, iar astăzi își sărbătoresc ziua de naștere și merg să le fiu alături. Nepoțelul meu Mathias este născut pe data de 1, iar în Septembrie face 9 luni. Suntem fericiți!”, a mărturisit Nico pentru playtech.ro.

Nico pregătește numeroase proiecte pe plan profesional

Nico mărturisește că are un program extrem de încărcat din punct de vedere profesional, motiv pentru care se bucură de o carieră în plină ascensiune.

Mai mult decât atât, va susține un concert peste Ocean, în Washington DC, acolo unde va sta timp de trei zile. Vedeta nu își mai încape în piele de bucurie, mai ales că pe scena pe care va concerta au urcat numai artiști consacrați, ceea ce nu poate fi decât un mare motiv de mândrie.

În ciuda faptului că este o persoană ocupată, Nico încearcă să fie o persoană ordonată și să aibă întotdeauna o agendă alături de ea.

„Am fost foarte ocupată cu spectacolele pe care le am, cu Luminița Anghel și cu artiști foarte buni. Pe data de 7 spetembrie plecăm în America. Nu am mai ieșit nici la TV, nu am am avut timp. În Washington DC ne pregătim pentru un concert mare, grandios. Stăm 3 zile. Plecăm pe 7 și venim pe 11. Este pentru a doua oară în America, dar pentru prima oară pe acea scenă. Pe scena aceea au urcat doar artiști mari, precum, Jennifer Hudson, Aretha Franklin… La sfârșitul lunii august avem un festival la Oradea.

Am o agendă, fără ea nu m-aș descurca. Nu am timp nici pentru mine, pentru coafor, programări. A fost o perioadă aglomerată. Am fost 4 zile în Vama Veche cu soțul, în vacanță, dar a fost o vreme foarte urâtă și am stat la plajă doar jumătate de zi. Mi-aș dori mult să plecăm în altă țară în vacanță, dar vedem. Îmi e groază că zbor până în America 12 ore… ”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.