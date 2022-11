Cum se înțelege Gina Matache cu ginerii ei! Mama Deliei spune adevărul, fără ocolișuri: "Nu ne încurcăm unul de altul" | EXCLUSIV

In articol:

Gina Matache, mama Deliei Matache, a făcut primele declarații după scandalul în care a fost implicată artista. Aceasta a menționat că nu au deranjat-o afirmațiile pe care presa le-a făcut legat de părerea pe care Delia și-a spus-o în mediul online și că lumea nu a înțeles ce a vrut aceasta să transmită.

Gina Matache, părerea sinceră despre ginerii ei

Gina a declarat că pentru Delia acest scandal a fost o joacă și că în momentul în care începe să ironizeze, te prinzi greu. Acesta a spus că simte un sentiment de mândrie în momentul în care își vede cele două fiice realizate și fericite. Gina Matache a mărturisit că se înțelege foarte bine cu ginerii ei, că aceștia sunt minunați și că nu are ce să le reproșeze. Tot aceasta a vorbit și despre rolul de bunică, menționând că încearcă să se bucure cât se poate de mult de această perioadă cât încă sunt mici.

Gina Matache a fost sinceră și a dat din casă despre familia ei. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz a mărturisit cum se înțelege cu partenerii de viață ai fiicelor ei.

"Nu aș avea de ce să nu mă înțeleg cu ei. În primul rând că nu ne vedem foarte des și nu ne încurcăm unul de altul niciodată, dar nu am de ce. Am doi gineri minunați, doi oameni care nu aparțin epocii ăsteia. Mă uit în jurul meu și văd tineret dinăsta care ori e cu păcănele, ori cu pasiuni dinăstea ciudate, ori cu droguri. Am zis Doamne, dacă mi-ai da ceva viața asta, să dai noroc fetelor mele de oameni într-adevăr oameni. Nu aș avea niciodată ce să le reproșez.", a declarat Gina Matache.

Gina Matache, despre rolul de bunică: "Trebuie să mă bucur de perioada asta din viața lor"

De ceva timp, Gina Matache este și bunică. Oana, sora Deliei are doi copii frumoși de care se bucură toată familia. Gina Matache ne-a dezvăluit impresiile despre roul de bunică și ce își dorește în ceea ce îi privește pe nepoții ei.

"Ca bunică, la început a fost mai greuț, că trebuie să fac naveta până la ei acasă, dar acum s-au cam rărit vizitele, pentru că ei deja au crescut, sunt la grădiniță, au bonă, deci cumva nu mă mai implică pe mine, decât așa, un weekend, două, să îi mai văd. E plăcut acum și am zis că trebuie să mă bucur de perioada asta din viața lor, pentru că odată ce încep școala de exemplu o să fie cu obrăznicii, cu perioada aia de rebeliune. Sper să mă țină Dumnezeu sănătoasă să ajung să stau de vorbă cu ei când or fi în perioada critică, să pot să le dau sfaturi și să vină la mine. Să nu fiu o bunică rea, de care să fugă să se ascundă.", a mărturisit Gina Matache, în interviul exclusiv de pe canalul de YouTube WOWnews.

