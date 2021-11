Cum se înțelege Pepe cu nașii Cătălin și Andra Măruță, după divorțul de Raluca Pastramă: „Ne certăm și cu finii?”

In articol:

A trecut mai bine de un an de zile de când Pepe și Raluca Pastramă au anunțat că urmează să divorțeze, după o căsnicie care a durat mai bine de 8 ani de zile. Cei doi au două fetițe: Rosa Alexandra și Maria. În perioada căsniciei, cei doi aveau o relație apropiată cu nașii, fiind vorba despre Cătălin Măruță și Andra.

Ei se vedeau foarte des și petreceau timpul în familie.

După divorț, relația dintre ei s-a răcit sau, cel puțin, s-a răcit în public. Invitat în cadrul podcastului prezentat de Cosmin Seleși, Pepe a vorbit despre relația actuală cu prezentatorul Cătălin Măruță. El a dezvăluit că nu a fost chemat în podcastul nașului său, însă asta nu înseamnă că relația dintre ei s-a răcit.

Cosmin Selesi: Mai e nașu?

Pepe: Pai nu e pentru copii?

Cosmin Selesi: A ramas?

Pepe: Pai da.

Cosmin Selesi: Mai vorbiti?

Pepe: Pai da, normal.

Cosmin Selesi: Mai sunteti prieteni in continuare?

Pepe: Pai ce legatura are? Ne certam si cu finii?

Cosmin Selesi: Adica nu s-au suparat nasul si cu nasa.

Pepe: De ce sa se supere?

Cosmin Selesi: Ca te-ai despartit de doamna.

Pepe: Hai, ma, pe bune?

Cosmin Selesi: Aaa, deci ati ramas in relatii. Si de ce nu te duci la podcast-ul lui?

Pepe: Pai ce m-a chemat? Inca nu.

Cosmin Selesi: Nu te-a chemat nasu la podcast?

Pepe: Nu

Cosmin Selesi: Tu te-ai certat cu Maruta?

Pepe: Nu, ma, ce ai? Nu am fost la el in emisiune cand am lansat ultima piesa?

Cosmin Selesi: Dar mai vorbiti?

Pepe: Da.

Pepe și Andra Măruță [Sursa foto: Instagram]

Pepe, despre relația cu fetițele lui: „D upă orice situație agitată răsare soarele”

Pepe și Raluca Pastramă au continuat să aibă o relație apropiată de dragul fetițelor. Cei doi au continuat să apară împreună la evenimentele emoționante din viața lor. Chiar dacă Rosa și Maria au rămas în custodia mamei lor după divorț, fetițele pot petrece timp cu tatăl lor oricând își doresc.

„Întotdeauna după furtună sau după orice situație agitată răsare soarele. Iubirea există, iubirea îți dă speranță. E vorba despre prezent, despre bucuria că totul este frumos și, chiar dacă a trecut o perioadă grea, lucrurile sunt frumoase.

Iubirea te face să treci peste orice! Și când ai pentru ce, lucrurile sunt mai simple și mai frumoase”, a declarat Pepe pentru Cancan.ro.