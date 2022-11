Cum se înțelege Ramona Olaru cu viitoarea ei soacră? A spus-o fără rețineri: „Spre disperarea lui”. Ea și mama lui Cătălin Cazacu s-au cunoscut din primele luni

In articol:

După logodna care a avut loc în urmă cu câteva luni, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au decis, în cele din urmă, să facă pasul cel mare în 2023. Chiar dacă au o dragoste cu năbădăi, cu despărțiri și împăcări, cei doi nu pot renunța unul la celălalt.

Ramona Olaru a reușit să-l facă pe Cătălin Cazacu să iubească cu adevărat, motiv pentru care, oricâte neînțelegeri ar întâmpina, tot găsesc o cale de a ajunge să fie din nou împreună, iar mama lui Cătălin cazacu se pare că are un rol foarte important în ecuație.

Ce relație există între Ramona Olaru și viitoarea sa soacră?

Cele două, viitoare noră și soacră, s-au cunoscut încă din primele luni în care Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format un cuplu. Mai în glumă, mai în serios, asistenta TV a mărturisit că se înțelege foarte bine cu mama iubitului său, spre „disperarea” acestuia.

Blondina a mărturisit că iubitul ei îi este recunoscător mamei sale, pentru că l-a ajutat să aibă astăzi fericire în cuplu și să fie într-o relație cu femeia pe care o iubește.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul.”, a mărturisit Ramona Olaru, conform Playtech.ro.

Cine este „cocoșul” în cuplul celor doi?

În momentul în care au fost întrebați cine este cel care conduce relația, Cătălin Cazacu a simțit nevoia să răspundă și, printre altele, să recunoască faptul că este ținut sub papuc de iubita sa. Ramona Olaru a intervenit imediat, vrând să corecteze declarațiile iubitului ei și să menționeze că, de fapt, sunt pe aceeași lungime de undă.

„ Să nu avem discuții, că eu am tot auzit asta că eu sunt sub papuc, vreau să elimin orice dubiu: Da, sunt sub papuc! Deci ca să nu mai aud asta: uite ce face cu el, îl ține…hai, domne, terminați cu prostiile astea! Eu măcar recunosc!”, a spus Cătălin cazacu.

„În sfârșit! Dar nu ești sub papuc! Nu ești, mergem în aceeași direcție, nu e nimeni dedesubt!”, a fost replica Ramonei Olaru, conform aceleiați surse.