Cum se intretine un dulap metalic pentru prelungirea vietii acestuia?

mar 18, 2021

Atunci cand ai foarte multe obiecte si putin spatiu de depozitare apare un fenomen natural foarte neplacut: dezordinea. Iti este greu sa gasesti ceea ce cauti, te impiedici de acte, dosare, hartii si iti vine, intr-un final, sa arunci totul la gunoi. Vrei doar sa respiri si sa simti ca ai spatiu.

Daca te afli in aceasta situatie (in fond, cine nu are nevoie de mai mult spatiu liber?) vei fi incantat sa descoperi o solutie de depozitare simpla, rentabila si la indemana! Foloseste un dulap metalic si bucura-te de avantajele unei incaperi ordonate si bine organizate! Insa, daca te intrebi cum si ce poti face pentru intretinerea unui astfel de spatiu de depozitare, iata tot ceea ce trebuie sa stii!

Goleste dulapul inainte sa incepi procesul de curatare

Ca orice alt obiect, inevitabil si pe acesta se va depune praful si se vor vedea urmele impactului unor agenti externi. Inainte sa incepi sa il cureti, goleste continutul dulapului tau. Astfel, vei reusi nu doar sa cureti interiorul si exteriorul acestuia, ci vei putea face si o sortare a obiectelor sau documentelor pe care alegi sa le pastrezi.

Stergerea prafului

Dupa ce l-ai golit, procesul de curatenie poate incepe! In functie de preferintele personale, poti incepe din exterior sau din interior. Indiferent de sensul in care optezi sa igienizezi, cel mai bine este sa demarezi operatiunea de curatare prin stergerea prafului.

Poti folosi o carpa de bumbac, servetele de hartie sau o laveta. Daca doresti sa folosesti si un produs de curatenie, poti face acest lucru dupa ce te-ai asigurat ca ai indepartat toate particulele de praf.

Foloseste instrumente potrivite

Atunci cand cureti un dulap metalic, este important sa folosesti ustensilele corespunzatoare. Poti folosi o solutie dezinfectanta pulverizata pe suprafata metalica, insa fii atent sa nu utilizezi un produs care poate deteriora vopseaua sau peretii dulapului.

Incearca sa eviti folosirea materialelor dure, care ar putea zgaria suprafata. Daca doresti sa oferi un aspect stralucitor piesei de mobilier, poti utiliza ceara de masina.

Sorteaza ce alegi sa pastrezi intr-un dulap metalic

Dupa ce ai terminat de curatat interiorul si exteriorul spatiului de depozitare, urmeaza selectia obiectelor pe care sa le pastrezi sau sa le arunci. Aceasta etapa este foarte importanta. Astfel, vei reusi sa eviti supra-aglomerarea si iti va fi mai usor sa faci curat data viitoare cand va fi nevoie. In plus, vei obtine si mai mult spatiu!

Intareste structura de rezistenta

Inainte sa pui inapoi obiectele, este util sa verifici cu o surubelnita daca suruburile sunt in continuare bine fixate. Fiind un obiect folosit cu regularitate, este normal ca legaturile de sustinere sa slabeasca in timp. Pentru a te asigura ca ai un dulap metalic de o rezistenta imbatabila, verifica o data la 6 luni stransoarea suruburilor.

Foloseste accesoriile potrivite

Ce ar fi daca ai transforma un dulap metalic intr-o opera de arta? Pentru acest lucru, trebuie sa folosesti elementele de decor si accesoriile potrivite. Nu va fi deloc greu! Poti folosi vopsea, autocolant sau spray graffiti.

Pentru a-ti usura munca si pentru a fi un moment cat mai placut, invita niste prieteni sa te ajute! Impreuna veti reusi sa accesorizati si sa creati un obiect unicat. Prin urmare, intra pe officeclass.ro, analizeaza oferta variata de produse si bucura-te de promotiile zilnice!