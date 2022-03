Cum se manifestă anxietatea, starea emoțională cu care s-a confruntat Delia

In articol:

În zilele noastre, anxietatea este o problemă cu care se confruntă o mare parte dintre persoane. Anxietatea este o emoție care se manifestă printr-o stare de neliniște, frică, îndoială și îngrijorare.

Delia a recunoscut că s-a confruntat cu anxietatea

Delia Matache a recunoscut că se confruntă cu stări de anxietate, mai ales în momentele în care este oprită pe stradă de fani. Artista a vorbit despre cum se manifestă anxietatea și despre cum reușește să gestioneze această stare.

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea.

Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care numi face provoacă plăcere." , a mărturisit Delia.

Delia a declarat că momentele în care are anxietate sunt cele în care se întâlnește cu fanii pe stradă, deși este conștiientă că meseria sa de artistă presupune și acest aspect.

„În mare parte am o stare de anxietate. Încerc să o controlez și știu că meseria mea s-a desfășurat în spațiul public și asta presupune.

Încerc să-i fac să înțeleagă pe cât pot prin interviuri că nu e rolul meu ăsta, adică nu sunt de la relații cu publicul nonstop și că nu pot să fac mereu asta și că ar fi inuman, n-ai cum să faci doar asta”, a spus Delia.

Artista a declarat că reușește să se distragă de la stările de anxietate și să găsească un echilibru interior care să o ajute să nu se lase doborâtă.

„E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul.” ,a spus ea.

Cum se manifestă anxietatea

Anxietatea este o stare emoțională pronunțată, manifestata prin neliniște, ce se poate asocia cu palpitații, transpirație și nervozitate. De cele mai multe ori, aceasta apare ca raspuns al unui eveniment stresant sau al unei stări prelungite de tensiune. Alteori, apare ca anticipare a unui viitor agent de stres.

Anxietatea se manifestă în diferite forme precum:

Transpirații;

Palpitații;

Hiperventilație;

Stare de rău și tremurat;

Senzație de moarte iminentă-apare în timpul atacurilor de panica;

Senzație de leșin;

Tulburări de somn;

Coșmaruri;

Tulburări digestive- greață, vărsături;

Tulburari de atenție și concentrare;

Lipsă de energie.

Cum poți ajuta o persoană care se confruntă cu anxietatea

Anxietatea a devenit o problemă frecventă în jurul nostru, însă nu toata lumea înțelege cum se manifestă această stare până nu o traiește. În cazul în care cineva din jurul tău suferă deanxietate, este foarte important să încerci să îl sprijini și să-i înțelegi stările. Iată cum poți ajuta o persoană care suferă de anxietate.

În primul rând, educă-te în acest sens. Pentru a ajuta o persoană cu anxietate, este important ca mai întâi să înțelegi cu ce se confruntă. Dacă nu ai avut nicio experiență cu anxietatea, este important să te documentezi despre ce înseamnă această stare și despre manifestările sale.

Încurajează persoana ce se confruntă cu anxietate să apeleze la ajutorul unui specialist. Nu este nicio rușine să simți nevoia de a apela la un psihoterapeut care să-ți ofere ajutor de specialitate. Găsiți împreună un bun psiholog sau psihoterapeut și oferă-te chiar să însoțești persoana în cauză la ședințele de terapie.

De asemenea, este important să fii un bun ascultător pentru persoana care suferă de anxietate. Uneori, cineva care să ne asculte cu răbdare și empatie este un cel mai bun remediu în cazul neliniștii provocate de anxietate. Încurajează persoana în cauză să se deschidă cu problemele care îi provoacă anxietate și fii alături de ea.

