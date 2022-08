Cum se menține Flavia Mihășan în formă? A renunțat la acest aliment de 20 de ani

In articol:

Flavia Mihășan s-a făcut remarcată atunci când a debutat în televiziune, fiind asistentă TV în cadrul matinalului moderat de Răzvan Simion și Dani Oțil. Încă de la vremea respectivă, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care o urmăreau cu sufletul la gură la fiecare apariția de-a sa.

Ei bine, de când a devenit mămică, Flavia Mihășan a renunțat ușor, ușor, la aparițiile TV pentru a se axa pe creșterea celor doi copii pe care îi are împreună cu partenerul său de viață. Deoarece la activ are două nașteri, dar și pentru că este sportivă, fosta asistentă TV este foarte atentă la silueta sa, având un stil de viață sănătos.

Așadar, nu de mult, Flavia Mihășan le-a dezvăluit fanelor sale ce face pentru a se menține în formă, precizând că are grijă să nu mănânce prostii, dar și că a renunțat la carne de 20 de ani.

„Pentru mine nu a fost deloc grea recuperarea. După prima naștere am zis: „OK, cred că sunt norocoasă.” Dar, după a doua, am spus: „Chiar sunt norocoasă!” Am slăbit foarte bine. Mi-am alăptat copiii până la un an, cel mic are un an și 2 luni, deci l-am înțărcat în urmă cu 2 luni. Nu pot să zic că mănânc cine știe ce. Am grijă să nu mănânc prostii. Nu mănânc carne de 20 de ani. Dar nu înseamnă că ești slabă dacă nu mănânci carne. Este și oboseala, ținând cont că am 2 copii mici, fără ajutor, există nopți nedormite…tocmai de asta încerc să compensez pe partea aceasta”, a declarat Flavia Mihășan, pentru Ego.ro.

Flavia Mihășan

Flavia Mihășan, despre rutina sa de îngrijire a tenului

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Flavia Mihășan a vorbit și despre rutina sa de îngrijire a tenului, cu precizarea că, oricât de obosită ar fi, nu uită niciodată să se demachieze, acesta fiind un lucru foarte important.

„Indiferent de cât aș fi de obosită, de cât de mult aș aduna jucăriile de pe jos și m-aș plimba prin 6.000 de parcuri, dimineața și seara mă demachiez. Sunt niște pași pe care îi fac. Nu făceam atât de multe până acum câțiva ani. Însă, acum câțiva ani am zis: „OK, este clar că stă în mâinile mele să mă disciplinez în zona asta”.

Dacă înainte mă spălam cu un demachiant spumă și îmi aruncam o cremă, acum urmez niște pași mai profi, să zic. Mă demachiez foarte bine, îmi dau cu un toner, apoi cu un spray cu acid hialuronic sau colagen, apoi folosesc niște picături, care se numesc beauty drops și au vitamina C. Ulterior, folosesc un serum, o cremă de dimineață sau seara și un balsam de buze. Mai folosesc o cremă pentru gât, care este specială”, a mai spus Flavia Mihășan, pentru aceeași sursă.

Flavia Mihășan