Cum se pregătește Otniela de întâlnirile cu iubitul ei? Radu are de ce să fie... fericit

In articol:

Mai exact, una dintre cele mai admirate prezențe feminine din showbiz-ul românesc este, de ceva timp deja, îndrăgostită până peste cap de un tînăr, Radu Constantin, un vlogger celebru.

Citeste si:Otniela Sandu, prima apariție la TV alături de iubitul ei: ”Sunt fericită”

Și, pentru că Radu Constantin s-a făcut remarcat și pentru felul în care arată, el dezvăluind un corp de model masculin, Otniela trage

și ea tare, la sală, pentru a fi la fel de ”fit” precum este iubitul ei. Așa că, zi de zi aproape, Otniela merga la sală, apelând la ”antrenorul vedetelor”, Alex Florescu, să o țină în formă maximă. Iar acolo, spun sursele noastre, Otniela nu face rabat de la efort, ea respectând cu strictețe toate indicațiile date de Alex Florescu și, mai mult chiar, a cerut să îi fie recomandat și un regim alimentar, chiar dacă, la modul evident, frumoasa fostă concurentă de la ”Ferma” nu are nicio picătură de grăsime sau de celulită.

Otniela se iubeste cu Radu

Citeste si:Otniela, ce păcat! N-ai și tu noroc în viață de-un iubit bogat… Bărbatul l-a “omenit” pe-un cerșetor cu 60 de lei, în timp ce ei i-a cumpărat o… savarină

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

”Otniela este îndrăgostită până peste cap de Radu, iar el, la fel. Se și potrivesc, ei sunt amândoi frumoși, se înțeleg bine și au preocupări comune”, ne-a spus, în exclusivitate Alex Florescu, ”antrenorul vedetele” și preparatorul fizic personal al frumoasei Otniela.

„Sunt foarte bine, sunt fericită și transmit asta. Noi ne-am întâlnit în urmă cu un an și jumătate. Ne-am salutat și atât, doar am întrebat cine e că are ochii frumoși, dar oricum am uitat”,a declarat Otniela Sandu, la Teo Show, la prima apariție publică alături de Radu Constantin.

Otniela a înnebunit bărbații, la Ferma

Otniela Sandu a cucerit inimile fanilor emisiunii „Ferma”. De când a apărut la TV, Otniela Sandu a stârnit anumite controverse, dat fiind că nimeni nu înţelegea ce se întâmplă între ea și Vali Bărbulescu și nici de ce mai

toți bărbații de acolo erau înnebuniți după ea, Florin Pastramă, actualul soț al lui Brigitte, încercându-și, chiar insistent, norocul cu ea.

Citeste si:Întâlnire în mare secret! Otniela, la club cu Cătălin Moroșanu, înainte de lupta câștigată de ”Moartea din Carpați” EXCLUSIV

„Am rămas make-up artistul meu personal. Este o pasiune pe care o am încă din copilărie şi un mod prin care mi-am câştigat primii bani singură. Dar tot actoria rămâne prima mea dragoste. Îmi amintesc că atunci când eram întrebată, la grădiniţă, ce anume mi-ar plăcea să devin când am să fiu mare, spuneam că actriţă sau prezentator de ştiri. În copilărie, aveam o cutie cu o gaură mare în centru, prin care citeam şi inventam ştiri. Iar în ‘pauzele de publicitate’, organizam diferite scenete în care tot eu jucam personajul principal. Acum, am ajuns pe un drum în care pot face paşi spre lucrurile care mă fac cu adevărat fericită”, declara ea mai demult pentru okmagazine.ro.