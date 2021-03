Cum se recuperează Faimosul Mirel Drăgan după cea mai grea luptă din ultimul an! Exclusiv

In articol:

”A fost una dintre cele mai dificile lupte din viața mea, cea mai grea din ultimul an”, ne-a recunoscut, în exclusivitate, Mirel Drăgan, după ce a reușit totuși să câștige, la puncte, înfruntarea cu adversarul său din ring.

Citeste si: Mirel Drăgan intră din nou în ring! Fostul Faimos, confruntare epică

”Chiar dacă, așa cum am și spus-o, am fost în cea mai bună formă fizică cu putință, lupta din ring a fost foarte dificilă. Am avut un adversar incomod, foarte bine pregătit pe parte sportivă, într-o formă fizică excepțională și nu a fost o luptă deloc ușoară, chiar dimpotrivă, a fost foarte dificilă. Am câștigat la puncte, sunt bucuros că am reușit să încep anul cu o victorie impotrtantă în kickboxing, mai ales că vorbim de un adverdsar pe care îl respect”, ne-a spus, după luptă, Faimosul Mirel Drăgan.

Mirel Dragan, fericit ca a castigat lupta

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Imagini de senzație de la antrenamentele lui Mirel Drăgan! Cum se pregătește să revină în ring campionul mondial Exclusiv

Și, pentru că a avut o luptă atât de dificilă, Mirel Drăgan a decis că trebuie să își ajute corpul să se recupereze mai rapid decât o făcea de obicei.

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a apelat la un amic de-al său care are o clinică de recuperare medicală dedicată sportivilor profesioniști, și, la prima oră, a doua zi dimineața, după luptă, a fost acolo., ne-a mai spus, în exclusivitate, Mirel Drăgan

Mirel Dragan, recuperare medicala dupa infruntarea din ring

Citeste si: Primele semne ale temperamentului agresiv al lui What’s UP au apărut la Exatlon! A fost la un pas de bătaie cu Lili Sandu, dar și cu Mirel Drăgan VIDEO

Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo

Mirel Drăgan este luptător de Kempo, multiplu campion naţional. De asemenea, el a reuşit că cucerească de două ori titlul de campion mondial în anii 2014, la Budapesta (Ungaria) şi în 2015 în Antalya (Turcia), dar şi un titlu european în 2015, iar anul trecut a reușit să devină, din nou, campion mondial în această artă marțială. Conform prezentării făcute, Mirel Drăgan, “Faimosul” din sezonul al doilea al Exatlon România, are 1.72 m înălţime, 75 de kilograme şi e deţinătorul centurii negre cu 4 Dan în Kempo.