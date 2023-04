Cum se simte Andreea Popescu după operația de cezariană? Fosta dansatoare a fost externată din maternitate: „Au fost complicații. Recuperarea este grea”

In articol:

Andreea Popescu se simte în al nouălea cer după ce a făcut cunoștință cu cel de-al treilea copil al său. Fosta dansatoare a dat naștere băiețelului ei în urmă cu câteva zile, iar astăzi cei doi au fost externați din maternitate.

Proaspăta mămică a născut prin cezariană, fiind deja la cea de-a treia intervenție chirurgicală. Vedeta a mărturisit că au apărut complicații, iar recuperarea după operație este una destul de grea.

Andreea Popescu a fost externată din maternitate

Andreea Popescu a dat naștere, în urmă cu doar câteva zile, unui băiețel complet sănătos. Fosta dansatoare a Deliei a oferit câteva detalii despre starea sa de sănătate, mărturisind că se află la cea de-a treia operație de cezariană. Deși susține că se simte bine, aceasta a trecut prin momente grele, întâmpinând complicații, dar și din cauza recuperării, care o să fie una destul de dificilă.

În decursul zilei de astăzi, Andreea Popescu a fost externată din maternitate, iar Rareș Cojoc, soțul vedetei, i-a fost alături. Fosta dansatoare a dezvăluit și numele pe care îl va purta bebelușul ei, astfel cel mic se va numi Alexie, fiind un nume grecesc.

„A fost o aventură tot ce s-a întâmplat. A fost așa pe nepusă masă. Au fost complicații peste care am trecut cu bine. Sunt foarte bine acum și ne externăm azi. Bineînțeles că au fost niște zile mai grele, cezariana este foarte grea sunt la treia cezariană. Recuperarea este grea”, a transmis Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Andreea Popescu a dat naștere unui băiețel, pe nume Alexie [Sursa foto: Instagram]

Andreea Popescu a născut înainte de termen

Fosta dansatoare a Deliei se afla la restaurant alături de soțul ei atunci când contracțiile au început să apară. În acel moment, cei doi au hotărât să meargă de urgență la spital, neștiind dacă momentul mult așteptat chiar se va întâmpla sau este doar o alarmă falsă.

„Am avut contracții destul de dese, am fost la biserică și am reușit să mă împărtășesc la Liturghia Darurilor. În timpul slujbei am stat jos pe scaun dar contracțiile erau dese și puțin dureroase, dar cu ajutorul lui Dumnezeu m-am împărtășit, așa ca pe la ora 19:00 am plecat cu Rareș să mâncăm, dar în tot timpul acesta am început să ma cronometrez și i-am trimis doctorului meu Andreas Vythoulkas poză cu intervalele.

Mi-a zis: “Fugi la urgență!!!” Ca să scurtez, el nu era venit de la Cluj, a venit cumnata lui, doamna doctor Mădălina Popescu( o minunată). Am vrut să plec să mă întorc azi mai pe seară dacă se schimba ceva. Am intrat de urgență în operație, s-a fisurat peretele uterin.

Am stat câteva ore în operație, am sângerat, nu se coagula sângele. Dumnezeu a lucrat prin doctorul Andreas și prin mâinile doamnei doctor că au avut inspirația să mă bage în sala de operații ca apoi să vadă că deja era uterul rupt. M-am rugat la Sfântul Nectarie și la Sfântul Alexie și pot bucuroasă să îmi țin cea de a treia minune în brate. Un băiețel de 3460 de gr, 50 cm si tare frumos.”, a mai spus Andreea Popescu.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc [Sursa foto: Instagram]