Cum se simte Betty Vișănescu după intervenția de implant mamar: „Mă doare tot corpul”

Cu doar câteva zile în urmă, Betty Vișănescu a fost supusă unei operații, asta pentru că și-a dorit foarte tare să-și pună silicoane, vis care i s-a și îndeplinit.

Betty Vișănescu: „Încerc să mă acomodez cu această schimbare”

Așadar, recent, fiica lui Florin Salam a făcut o serie de declarații în mediul online, explicând cum se simte în aceste momente și cum își revine după intervenția chirurgicală.

Fiica lui Florin Salam a declarat în nenumărate rânduri că își dorește să facă o schimbare în zona bustului, mai ales că, potrivit spuselor sale, acest aspect ținea de o necesitate, nu de un moft. Ei bine, Betty a ajuns să facă această intervenție chirurgicală în urmă cu câteva zile, iar acum este tare fericită.

În ultima perioadă, fanii de pe Instagram au tot întrebat-o pe brunetă cum se simte după operație, iar Betty a explicat că deocamdată încearcă să se acomodeze cu această nouă schimbare, însă cu toate acestea, se simte

bine.

”Încerc să mă acomodez cu această schimbare, fiindcă e ceva nou pentru corpul meu, dar sunt bine și asta e important”,

a spus Betty Vișănescu pe rețelele de socializare.

Totodată, tânăra a mai precizat că o doare tot corpul, însă problema nu ar fi intervenția chirurgicală, ci faptul că era obișnuită să doarmă într-o anumită poziție, iar acum nu mai are voie, asta pentru că medicul i-a recomandat acest lucru.

”Mă doare tot corpul deoarece eu sunt obișnuită să dorm pe burtă sau într-o parte, iar acum nu am voie să ”folosesc” aceste poziții, este o tortură. Prefer să respect toate sfaturile medicului, decât să fac ceva de capul meu, ca apoi să pățesc ceva, Nu este o intereveție ușor de suportat. ”Baba suferă la frumusețe”, a mai spus Betty Vișănescu pe Instagram.

Care este motivul pentru care fiica lui Florin Salam a apelat la această intervenție estetică

La scurt timp după intervenția suferită, Betty Vișănescu a făcut o serie de declarații în mediul online, acolo unde le-a povestit fanilor câte puțin despre operație. Astfel, după ce i-a liniștit pe urmăritorii de pe Instagram, spunându-le că este bine, iar operația a fost un real succes, bruneta le-a mai spus că această intervenție estetică a fost o necesitate, nu un moft.

”A fost totul bine, iar eu am avut parte de cea mai bună îngrijire din partea asistentelor și a medicului. Astăzi am avut o intervenție chirurgicală, este vorba despre o mastopexie cu implant mamar, iar eu sunt foarte mulțumită. Sunt foarte bucuroasă că mi-am împlinit în sfârșit această dorință. Am stat multă vreme să mă gândesc dacă doresc să-mi fac această intervenție, însă a fost o necesitate, nu un moft, dar bineînțeles că schimbă și fizicul în mai bine”, le-a spus Betty Vișănescu fanilor de pe Instagram.

