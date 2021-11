Cum se simte cântăreața Dodo după ce a devenit mămică? Primele declarații: „Este împlinită, face cunoștință cu bebele ei”

In articol:

Doinița Ioniță, pe numele ei de scenă Dodo, a devenit vineri, 19 noiembrie 2021, mamă pentru prima dată! Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Tânăra se află în continuare în spital alături de bebelușul ei, iar mama cântăreței a făcut primele declarații despre nașterea fiicei sale.

Mama lui Dodo a mărturisit că s-a aflat lângă fiica ei atunci când au început contracțiile. După ce a ajuns la spital, celebra cântăreață a născut în aproximativ două ore. Femeia a mai transmis că Dodo este fascinată de băiețelul ei, pe care îl studiază în detaliu.

„Doinița a născut ieri un băiețel super frumos și sănătos de nota 10, de trei kilograme, pe nume Patrick. E bine bebele. Dodo e bine. La șase dimineața s-a trezit cu mici dureri și m-am gândit, fiind mamă, să își facă durerile lângă mine. Am ținut-o două ore. Am luat legătura cu domnul doctor. M-a întrebat din cât în cât timp sunt contracțiile și am căzut de acord cu dânsul să o aduc la spital. Am fost la ora 08:10 dimineața, iar la 09:05 a născut băiețelul. Este foarte emoționantă. Nu știu. Parcă și eu am emoții. Simt exact ce simte și ea. Este fericită, este împlinită, face cunoștință cu bebele ei. Îmi povestea la telefon: „Mă uitam la el, la degețele, la urechiușe, la năsuc, la ochișori. Nu îmi vine să cred că e al meu”, a declarat mama lui Dodo, pentru un post de televiziune.

Dodo a împărtășit prima fotografie cu fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Dodo a născut pe cale naturală

Dodo a declarat pentru o emisiune televizată că își dorește să îl aducă pe lume fiul pe cale naturală. Cu toate acestea, artista a mărturisit că nu se simte în totalitate pregătită.

„Sunt foarte foarte emoționată. Am aproape 39 de săptămâni, în maxim 2 săptămâni o sa nasc. Abia aștept sa îl strâng în brate și sa vina ca o binecuvântare.

Vreau sa nasc natural, am o mica teama, dar ma liniștește ca în momentul în care o sa îl strâng la piept toate durerile o sa dispară. Sunt sincera, nu ma simt pregătită. Am avut noroc cu mama ca ea m-a ajutat să cumpărăm tot ce trebuie pentru ca eu nu știam. Bănuiesc ca pe parcurs o sa ma obișnuiesc și nu o sa mai fie asa", a dezvăluit Dodo, la un post de televiziune.