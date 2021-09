Cum se simte Larisa Udilă la trei săptămâni de la cezariană: „Simt că mi se desprinde operația”

In articol:

Larisa Udilă a decis că vrea să fie o mamă tânără și acum își trăiește visul. În urmă cu trei săptămâni, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a dat naștere unui băiețel perfect sănătos, care i-a umplut inima de bucurie și care foarte rapid a devenit centrul universului ei.

Totuși, sarcina ei nu a fost deloc una ușoară. A avut o sarcină toxică, care i-a dat mari bătăi de cap în primele luni, iar mai apoi, pe măsură ce sarcina avansa, începeau să apară diverse probleme, pe lângă că lua în greutate, avea retenție de apă, i se umflau picioarele și pe trupul ei au început să-și facă apariția vergeturile.

Deși sunt lucruri absolut normale pentru o femeie gravidă, pentru hateri a fost doar un prilej de a se lua de ea și a-i lăsa comentarii jignitore. Larisa Udilă a trecut prin foarte multe de-a lungul sarcinii, iar experiența și-a pus amprenta asupra ei. Tânăra, fost model, și-a îmbrățișat noile forme, de femeie care a adus pe lume o altă viață. Recent, pe rețelele de socializare, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a postat un mesaj în care le dă peste nas tuturor cârcotașilor.

Larisa Udilă: „ Nu am motive să îmi ascund corpul”

Bruneta a făcut o postare pe Instagram în care și-a anunțat urmăritorii despre starea de sănătate, dar și despre faptul că s-a acceptat pe deplin de când a luat în greutate de pe urm sarcinii. Larisa Udilă spune că recuperarea după cezariana este foarte grea și chiar și acum, la trei săptămâni de la naștere, încă mai simte uneori că aproape îi plesnește operația când își ia copilul în brațe.

Cât despre kilogramele acumulate, ele nu sunt nicio problemă pentru ea. Mai mult, ea spune că nu înțelege scopul comentariilor răutăcioase la adresa ei pe seama greutății, mai ales în contextul în care trupul ei a suferit schimbări drastice pentru că a fost însărcinată.

„Refacerea dupa cezariana nu este floare la ureche. Sunt momente in care imi ridic copilul in brate si simt ca mi se desprinde operatia. Refacerea dupa orice fel de nastere este al naibii de grea. Am devenit o alta Larisa si aceasta varianta a mea nu se supara pentru kilogramele pe care inca le are in plus dupa 3 saptamani de la nastere. Vad tot felul de comentarii rautaciose si nu le inteleg scopul… Nu am motive sa imi ascund corpul in acest moment, trebuie sa inteleaga fiecare dintre noi ca este firesc sa aratam si asa dupa ce luam 30 de kg in sarcina!”, a fost mesajul postat de Larisa Udilă pe rețelele de socializare.