Cum se simte mama Oanei Roman, după ce a fost externată și dusă înapoi la azil? "Am grijă de ea de ani de zile" | EXCLUSIV

Oana Roman este o urmărită vedetă de televiziune din România. Aceasta este foarte apropiată de fanii ei, astfel că este foarte activă în mediul online. Postează în fiecare zi pe Instagram și își ține urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Cum o pregătește Oana Roman pe fiica ei, pentru despărțirea de Marius Elisei?

Subiectul momentului din presă este posibilul final de poveste dintre Oana Roman și Marius Elisei. Vedeta ne-a oferit detalii despre ce se întâmplă cu adevărat în relația ei, dar și cum îi vor da vestea, dacă se va produce separarea, fiicei lor, Isabela.

"Divorțul s-a pronunțat acum un an și ceva, deci noi oricum suntem divorțați în acte din februarie 2021. Lucrurile nu merg în direcția în care eu îmi doresc ca ele să meargă. Orice ar fi ne vom ocupa de magazin, de site în continuare, pentru că este o sursă de venit importantă pentru familia noastră și care nu are legătură până la urmă cu ce relații avem noi. În rest, nu știu ce va fi, vom vedea. Eu încerc să nu o implic pe Isa, dar evident că trebuie să am niște discuții cu ea legate de lucrul acesta, fără îndoială." , a mărturisit Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Oana Roman își ajută mama la recuperare

De curând mama Oanei Roman a fost externată din spital, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Acum, s-a întors la azil, iar fiica ei îi este alături non-stop. Oana ne-a dezvăluit cum merg recuperările și de cât timp se confruntă cu problemele de sănătate ale mamei sale.

"Mama e bine acum, e staționar, e ok. Eu mă duc la ea foarte des. Ieșim în curte, facem mici plimbări, mergem la coafor. Per total este într-o situație ok, e staționară, dar este cât de bine poate fi în condițiile afecțiunilor pe care le are. De ani de zile am grijă de mama mea. Sunt deja aproape 4 ani de când mă ocup îndeaproape de ea și de Isa și de casă și de job și de toate. Nu este întotdeauna ușor. Am zile când sunt foarte obosită, când simt că nu mai pot și atunci trebuie să mă adun și să o iau de la capăt, pentru că efectiv nu am de ales.", a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.