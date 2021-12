Cum se simte prima româncă infectată cu tulpina Omicron! „Un pic m-am speriat. Nu ştiu ce o fi mâine”

In articol:

Daniela Boscor a fost confirmată pozitiv la testul COVID, fiind una dintre pacienţii la care rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul „Cantacuzino” au atestat că este infectată chiar cu tulpina Omicron. Aceasta a călătorit la sfârşitul lunii noiembrie în Africa de Sud, alături de fiul ei.

A avut ghinionul să se afle acoloc hiar în momentul în care circulația aeriană a fost restricționată, așa că singura ei scăpare a fost avionul TAROM pe care Ministerul de Externe l-a trimis pentru a repatria toți românii din Africa de Sud. Ea și fiul ei s-au întors cu aceeași aeronavă cu care a venit și echipa de rugby. Fiul Danielei Boscor a ieșit negativ la testul COVID, dar pentru siguranță îl va mai repeta.

Cum se simte Daniela Boscor, după ce s-a infectat cu tulpina Omicron: „ Nu ştiu ce o fi mâine”

Daniela Boscor este vaccinată anti-COVID cu schema completă, dar cu toate acestea s-a infectat cu noua variantă a coronavirusului.

Din fericire, simptomele cu care se confruntă nu-i dau prea mari bătăi de cap și nu are nevoie nici de ajutor medical de specialitate.

„Inițial am aflat de la televizor că la testul antigen am ieșit negativ toţi. Dimineața m-au sunat că sunt pozitivă. Nu am avut simptome. Nu am simptome de COVID, am simptome de răceală, pur şi simplu. Nas înfundat, putină răgușeală. Miros, gust am. Un pic m-am speriat. O să mă sune şi mâine să vadă dacă e nevoie de o evaluare. Nu ştiu ce o fi mâine”, a declarat Daniela Boscor pentru Antena 3 .

Daniela Boscor: „Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit”

Fiul ei a ieșit negativ la testul COVID, dar autoritățile vor să repete procedura pentru a se asigura că acesta nu dezvoltă simptome ale infecției peste câteva zile. La fel se va întâmpla și în cazul cumnatului Danielei Boscor, care a călătorit în Africa de Sud alături de ea și băiatul ei.

„Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit. Şi el este negativ. Peste tot unde am fost se purta mască, ne dezinfectau nu ştiu. Este posibil să fi luat din avion că acolo au fost mai mulţi cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, au fost cei de la rugby toată echipa. Dacă se răspândește aşa de rapid este posibil", a mai spus aceasta pentru sursa citată anterior.

Alexandru Rafila, despre prezența Omicron în România

Au fost raportate primele două cazuri de infectare pe teritoriul României, este vorba despre două persoane, o femeie și un bărbat, unul dintre ei fiind chiar asimptomatic. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, anunță că se vor lua măsuri de combatere a răspândirii noii variante a coronavirusului în România. Cu alte cuvinte, nu este exclus ca de săptămâna viitoare să intre în vigoare noi restricții.

„Vom face o analiză rapidă a situaţiei şi a eventualelor măsuri care pot fi luate, încât să limităm- nu putem să excludem-, dar să limităm posibilitatea ca această tulpină să se răspândească rapid în România. E un lucru important de ştiut- trebuie să luăm măsuri care poate vor fi temporare, până ne lămurim ce este cu această tulpină.

În afară de faptul că este mai transmisibilă, avem extrem de puţine informaţii legate de evoluţia clinică a pacienţilor infectaţi cu această tulpină şi de eficacitatea răspunsului imun după boală sau după vaccinare faţă de această nouă tulpină.

Ce putem să spunem, la categoria veşti bune, este legat de faptul că în cazul celor două persoane care au fost diagnosticate cu această tulpină, simptomele sunt minore, chiar una dintre ele este asimptomatică", a arătat ministrul, într-o declaraţie acordată presei.