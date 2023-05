Cum se simte Vica Blochina după operație: "Viața mea s-a schimbat". Vedeta ne-a povestit cum decurge recuperarea și cine a susținut-o cel mai mult | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina trăiește una dintre cele mai frumoase perioade, după ce și-a micșorat stomacul. Frumoasa vedetă a încetat lupta cu kilogramele în plus și mărturisește că este extrem de fericită.

Deși trebuie să mai țină regim o perioadă, în prezent se bucură pentru că știe că a scăpat de o povară care a apăsat-o în ultimii ani.

Vedeta ne-a dezvăluit că nu reușea deloc să slăbească așa că a decis să recurgă la o soluție extremă. Prietenii și familia i-au fost alături în fiecare clipă și au susținut-o inclusiv în ceea ce privește operația. Maria Constantin, o prietenă adevărată pentru Vica, i-a pregătit inclusiv supe limpezi, așa cum i-a prescris medicul și i le-a trimis acasă, odată ce fosta balerină s-a întors din spital.

Cum se simte Vica Blochina după intervenția chirurgicală

Fosta balerină a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit că se simte bine. Vedeta nu are dureri, respectă cu strictețe regimul de la medic, iar în această perioadă consumă doar lichide strecurate.

Citește și: Ce face Anamaria Prodan, după despărțirea de Flavius Nedelea?! Avem primele imagini cu sexy impresara. Bebeto, un adevărat sprijin pentru mama lui| EXCLUSIV

"Mă simt bine, nu am dureri și respect cu sfințenie indicațiile medicului. Este ca și cum aș ține o săptămână de detox și îmi este foarte greu pentru că mă gândesc obsesiv la mâncare.

Nu am voie să mănânc deloc, doar lichide simple precum apă, supe clare, niște shakeuri proteice, ceai. Doar ceea ce este super curat pot să mănânc. Nu am voie nimic din rândul produselor pe care trebuie să le mestec. Săptămâna viitoare o să trec pe piureuri, produse pasate.

Nu am voie să fac sport, dar trebuie să fac mișcare așa că merg 4-5 kilometri pe zi, în fiecare zi, în parc. Mă simt foarte bine, nu am dureri sau greșuri. Se simte că a fost o intervenție, am ca o mică jenă la nivelul stomacului, dar așa nimic semnificativ", a povestit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Viața Vicăi Blochina s-a schimbat după operație

Vedeta ne-a povestit că lupta cu kilogramele în plus a măcinat-o în ultimii ani. Indiferent cât se străduia, slăbea un kilogram, iar apoi punea la loc unul sau două. Vica mărturisește că se îngrășase 13 kilograme și recunoaște că nici nu îi mai plăcea să se privească în oglindă.

Citește și: Cat a durat relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă. ,,La noi a fost vorba de orgoliu"

"Sunt foarte fericită! Sunt atât de fericită că simt că mi s-a schimbat viața acum, după ce am făcut lucrul acesta. Timp de trei ani de zile am avut parte de o apăsare foarte mare, deoarece nu puteam să slăbesc. Nu puteam să slăbesc absolut deloc. Țineam regim, slăbeam un kilogram și puneam două la loc. Am acumulat foarte repede vreo 13 kilograme peste greutatea mea normală și eram super frustrată.

Ocoleam oglinzile acasă pentru că nu puteam să mă uit la mine. Înainte să plec, m-am văzut la o emisiune și când mi-am văzut fața umflată m-am speriat pentru că acolo se vede cel mai bine. Când cineva te surprinde. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și că nu am altă soluție. A fost un motiv de depresie pentru mine", a dezvăluit Vica, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Cine i-a fost alături Vicăi Blochina, după operație

Familia și prietenii au susținut-o necondiționat pe vedetă. Mama Vicăi a fost în România, iar prietenii au ajutat-o cum au putut în toată această perioadă. Chiar și atunci când au aflat de decizia vedetei, apropiații au încurajat-o.

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache și Sore, cel mai nou cuplu? Cum s-au afișat cei doi la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol- radioimpuls.ro

Citește și: Bianca Pop a născut prematur! Ce se întâmplă acum cu fosta ispită, după ce și-a adus mai devreme fetița pe lume: „Mă mir cum am rezistat!”

"Am foarte multă lume în jurul meu. A fost și mama și familia, am și foarte mulți prieteni care mă ajută. Cred că așa paradoxal, înainte le spuneam prietenilor că vreau să slăbesc și toți îmi spuneau mai demult că sunt bolnavă la cap.

Acum, când am spus că vreau să fac intervenția, lumea m-a încurajat și mi-am dat seama că e cazul. Mi-au spus să o fac, m-au încurajat că o să arăt bombă, o să fiu foarte mișto și mi-am dat seama că înseamnă că am pus câteva kilograme în plus", a mai explicat ea.

Buna sa prietenă, Maria Constantin, a așteptat-o inclusiv cu supă de pui pe Vica, imediat ce aceasta a revenit de la spital. Deși în prezent nu iese prea mult din casă, tocmai pentru că nu poate mânca și nici nu poate bea cafea, vedeta nu se plictisește.

"Maria Constantin îmi este mai mult ca o prietenă și când am venit de la spital mi-a trimis supe clare din pui de țară. Prietenii mei sunt super înțelegători.

Nu ies acum pentru că îmi este greu să văd așa pe toată lumea cum stă beau cafele, mănâncă. Nu pot să ies, acum petrec timpul mai mult în casă, dar prietenii îmi sunt extrem de aproape", a mai adăugat Vica Blochina.